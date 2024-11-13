Юнис Гусейнов в "Туран Товузе"

"Туран Товуз" нашел замену покинувшему команду Джавиду Гусейнову.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, клуб договорился с Юнисом Гусейновым.

Специалист категории PRO будет выполнять функции помощника главного тренера Курбана Бердыева вместе с Андреем Матюрой. Юнис Гусейнов, возглавлявший в своей тренерской карьере клубы "Карван", "Хазар Лянкяран", "Кяпаз", "Кешля", подписал контракт до конца сезона 2024/2025.