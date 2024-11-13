Антигуа и Барбуда нацелены на консенсус по четкой цели климатического финансирования на COP29

Антигуа и Барбуда стремятся достичь консенсуса по четкой и значимой цели климатического финансирования на COP29, с достаточным финансированием, которое поможет адаптироваться и укрепить устойчивость, заявил премьер-министр Антигуа и Барбуда Гастон Альфонсо Браун, выступая на саммите COP29 в Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он подчеркнул, что Антигуа и Барбуда выступают не за кредиты, которые усиливают долговую нагрузку, а за прямые инвестиции в виде компенсационных грантов для восстановления более устойчивой инфраструктуры. Это финансирование должно быть справедливым, доступным и без долговых обязательств, чтобы достичь климатической справедливости.

"Каждый год бездействия увеличивает нашу уязвимость и углубляет несправедливость, которую мы испытываем. Мы не можем больше ждать, когда пустые обещания превратятся в реальные действия. На протяжении десятилетий богатые страны обещали выделять 100 миллиардов долларов в год для поддержки уязвимых стран. Однако эти обещания в основном остаются невыполненными. Теперь, когда мы обсуждаем новую коллективную количественную цель, мы снова видим предложения, которые усложняют, а не содействуют выполнению обязательств", - отметил премьер-министр.

По его словам, богатые страны, которые являются основными загрязнителями, стремятся переложить ответственность на эфемерный частный капитал, вместо того чтобы обеспечить решительные действия правительств по сокращению выбросов и введению глобального углеродного налога для финансирования перехода на чистую энергию, необходимого для спасения планеты.

"Тем, кто несет наибольшую ответственность за изменение климата, я говорю - время моральной ответственности наступило. Время для повышения климатических амбиций - сейчас. Если обещания о поддержке останутся невыполненными, то справедливость требует их выполнения", - подчеркнул Гастон Альфонсо Браун.

Он отметил, что Антигуа и Барбуда больше не могут слушать те же обещания, они страдают и погружаются в отчаяние. В отсутствие реальных действий со стороны тех, кто несет наибольшую ответственность за изменение климата, уязвимые страны обращаются к международному праву.

"Поэтому в декабре мы будем присутствовать в Международном суде ООН в знак солидарности с Вануату в защите их дела. Если добровольные обещания продолжают нарушаться, то международное право станет нашим путем к справедливости. Это уже не выбор, а необходимость, когда обязательства не выполняются. Мое небольшое государство несет непропорциональное бремя в этом кризисе. Тем не менее, мы полны решимости использовать наши ограниченные ресурсы для повышения устойчивости к климатическим экстремумам, поскольку мы решительно настроены защитить нашу страну и наше будущее", - сказал он.

Он добавил, что COP29 должна стать поворотным моментом, когда мир выберет справедливость, а не затягивание, ответственное лидерство, а не уклонение, и решительные действия вместо пустых обещаний. Антигуа и Барбуда призывают, чтобы этот год стал годом выполнения обещаний, поскольку времени остается все меньше.