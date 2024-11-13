COP for Hope: Назван размер страховых выплат в Азербайджане по природным явлениям

Источник: Агентство международной информации Trend

АМИ Trend представляет специальный проект под названием "COP for Hope" в рамках COP29. Этот проект предоставляет уникальную возможность прислушаться к мнению мировых лидеров, руководителей стран и передовых личностей в различных областях - политике, экономике, науке и экологии, объединившихся для достижения единой цели в борьбе с изменением климата.

Очередным собеседником стал представитель Государственного аграрного страхового фонда Азербайджана Али Ахмедов

Он сказал Trend, что риски катастроф во всем мире резко возросли в результате изменения климата.

"Это не обошло стороной и нашу страну", - отметил он.

По его словам, в период с 1990 по 2022 год количество выпадения града в Азербайджане увеличилось в 3 раза, наводнений - в 18 раз, а количество дней с сильным ветром - в 12 раз.

"Это также проявляется в платежах. Так, в 2021-2022 годах в нашей стране 92 процента обращений по аграрному страхованию и зафиксированных случаев касаются природных явлений. 54 процента выплат были сделаны в связи со штормом, 25 процентов - градом, 13 процентов - наводнениями, а остальные - другими событиями.

В 2022-2023 годах доля выплат за природные явления составила 94 процента. В целом же страховые выплаты за природные явления превысили десять миллионов манатов. А за девять месяцев текущего года по аграрному страхованию произведено аграрных страховых выплат на сумму три миллиона восемьсот тысяч манатов.

Целью созданного в Азербайджане механизма аграрного страхования и реализующего его Аграрного страхового фонда является компенсация ущерба сельскому хозяйству", - добавил он.

Напомним, что 11 ноября стартовала 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.