https://news.day.az/officialchronicle/1706781.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и в будущем продолжит оказывать поддержку малым островным государствам Азербайджан поддерживал малые островные государства как председатель Движения неприсоединения и оказывает им поддержку как председатель COP29. Мы продолжим нашу поддержку и в будущем.
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и в будущем продолжит оказывать поддержку малым островным государствам
Азербайджан поддерживал малые островные государства как председатель Движения неприсоединения и оказывает им поддержку как председатель COP29. Мы продолжим нашу поддержку и в будущем.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев 13 ноября во время выступления на Саммите малых островных развивающихся государств (SIDS), проводимом в рамках СОР29.
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