Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и в будущем продолжит оказывать поддержку малым островным государствам

Азербайджан поддерживал малые островные государства как председатель Движения неприсоединения и оказывает им поддержку как председатель COP29. Мы продолжим нашу поддержку и в будущем.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев 13 ноября во время выступления на Саммите малых островных развивающихся государств (SIDS), проводимом в рамках СОР29.