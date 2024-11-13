https://news.day.az/sport/1706806.html Роналдиньо встретился в Баку с юными футболистами - ВИДЕО Находящийся с визитом в Баку известный бразильский футболист Роналдиньо встретился с юными футболистами. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в соцсетях. 44-летний экс-полузащитник провел встречу с юными игроками футбольных академий клубов "Карабах", "Нефтчи", "Сабах", "Зире" и "Марсета".
Роналдиньо встретился в Баку с юными футболистами - ВИДЕО
Находящийся с визитом в Баку известный бразильский футболист Роналдиньо встретился с юными футболистами.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в соцсетях.
44-летний экс-полузащитник провел встречу с юными игроками футбольных академий клубов "Карабах", "Нефтчи", "Сабах", "Зире" и "Марсета".
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