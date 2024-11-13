Роналдиньо встретился в Баку с юными футболистами

Находящийся с визитом в Баку известный бразильский футболист Роналдиньо встретился с юными футболистами.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в соцсетях.

44-летний экс-полузащитник провел встречу с юными игроками футбольных академий клубов "Карабах", "Нефтчи", "Сабах", "Зире" и "Марсета".