COP29 поддерживает амбициозные климатические цели малых островных государств

Малые островные развивающиеся государства продемонстрировали лидерство, поставив амбициозные цели, несмотря на ограниченные ресурсы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил президент COP29 Мухтар Бабаев, выступая на Саммите малых островных развивающихся государств (SIDS), проводимом в рамках СОР29.

"Под руководством Президента Ильхама Алиева Конференция COP29 была задумана как доступная конференция, которая поддерживает ваше участие и поднимает ваши голоса на самый высокий уровень. Мы с нетерпением ожидаем налаживания партнерства во время COP29 и в последующий период", - сказал он.

М.Бабаев отметил, что Азербайджан готов сотрудничать с малыми островными государствами: "Вместе мы сможем продвигаться вперед к более экологичному миру".

"Что касается новой коллективной цели, мы ясно дали понять, что она должна учитывать потребности и приоритеты развивающихся государств, а также схемы и политику передовых стран. Мы также слышали о важности подробных и качественных доказательств. Чтобы реализовать наши приоритеты, мы неоднократно собирали стороны для достижения консенсуса, и мы уже видим прогресс в вопросах доступа. Мы продолжим поднимать важность доступности с руководителями международных финансовых институтов и многосторонних банков развития на COP29", - добавил министр.