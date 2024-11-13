COP29 рассматривается нами как поворотный момент в климатическом финансировании

В настоящее время мы проводим одно из заседаний COP, от которого большие ожидания в глобальном масштабе. Мы считаем, что повестка саммита в этом году имеет важное значение для стран, не имеющих доступа к финансированию.

Об этом заявил министр окружающей среды и городского развития Турции Мурат Курум на мероприятии под названием "Климатический обзор Турции" в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, Турция интенсивно готовилась к COP29 в течение года вместе с соответствующими структурами.

"Облегчение доступа к климатическому финансированию важно для более справедливого мира. Как Турция, мы заявляем, что рассматриваем COP29 как поворотный момент в климатическом финансировании. В течение следующих десяти дней мы попытаемся определить новые цели климатического финансирования. Естественно, COP29 - это саммит, имеющий важное значение с точки зрения того, что страны делают в связи с климатическим кризисом. Потому что отчеты о прозрачности стран, вступивших в новую эру с Парижским соглашением, являются одной из важнейших тем этого саммита", - сказал М.Курум.

Отметим, что 11 ноября в Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября состоится мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.