COP29 создает возможность для укрепления усилий по выполнению положений Парижского соглашения

COP29 является дополнительной возможностью для укрепления усилий по выполнению Парижского соглашения, заявил Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, выступая с национальным заявлением на саммите COP29 в Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Эта конференция требует от нас гарантировать финансирование для развивающихся стран. Потому что, если говорить об Африке, мы видим, что около 5 процентов ее ВВП уходит на борьбу с изменением климата. Я уверен, что в конце конференции мы достигнем положительных и конструктивных результатов", - сказал он.

По словам Мадбули, проведение этой конференции сопровождается серьезными событиями, вызывающими глубокую тревогу, и крупными вызовами, которые привели к гибели людей и создают огромные трудности. Египет призывает сосредоточиться на реализации мер по борьбе с климатическим кризисом и сокращению задержек в выделении средств на ликвидацию убытков, особенно для стран, лишенных технологий и знаний и нуждающихся в развитии потенциала для предотвращения человеческих жертв.

"Египет неизменно выступает за укрепление принципов солидарности, консенсуса и переговоров, которые учитывают различия между странами, как предусмотрено Парижским соглашением. Мы стремимся к созданию всеобъемлющего национального процесса, учитывающего экологические аспекты. Мы запустили стратегическую инициативу до 2030 года и проекты зеленой трансформации, а также проекты, направленные на укрепление партнерств для производства возобновляемых источников энергии, чтобы к 2030 году их доля составила 48 процентов", - подчеркнул премьер-министр.

Он также добавил, что африканские страны в целом сталкиваются с нехваткой финансирования и реальными трудностями в реализации мер. Им приходится принимать экстренные меры, которые не учитывают различия в уровне возможностей.

"Мы подчеркиваем необходимость установления количественных и качественных целей. Основная цель должна быть достигнута прежде всего развитыми странами. Временные кредиты следует заменить резервным финансированием. Нам необходимо учитывать реальные условия борьбы с изменением климата в разных странах. Также требуется преодолеть нехватку финансирования для реализации мер. Египет также желает азербайджанскому председательству успехов, и мы уверены, что достигнем поставленных целей", - добавил он.