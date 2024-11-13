Вопрос повышения устойчивости городского транспорта войдет в повестку COP29

20 ноября в рамках COP29 состоится министерский "круглый стол" на тему "Зеленый городской транспорт".

Об этом сообщило министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, передает Day.Az.

Было отмечено, что планируются детальные обсуждения стратегий с целью повышения устойчивости городского транспорта.

Подробную информацию о мероприятии можно получить по этой ссылке.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.