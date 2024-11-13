COP29 ускорит реализацию мер по предотвращению климатических проблем

Считаю, что COP29 ускорит реализацию мер по предотвращению проблем изменения климата.

Об этом сказал журналистам государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что сегодня международное сообщество осведомлено о проблемах изменения климата.

"Однако необходимо принять меры для предотвращения этих проблем. COP29 ускорит реализацию этих мер", - сказал он.

Пьетро Паролин отметил, что Азербайджан организовал COP29 на высоком уровне и продемонстрировал большое гостеприимство.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.