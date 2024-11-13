С участием Президента Ильхама Алиева и Президента Румена Радева подписано "Соглашение о совместном развитии между SOCAR и Asarel Energy”

13 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Президентом Республики Болгария Руменом Радевым.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала с участием президентов Азербайджана и Болгарии состоялось подписание "Совместного соглашения о развитии между SOCAR и Asarel Energy".

Президент Ильхам Алиев подчеркнул на встрече значение подписанного документа, коснулся его вклада в укрепление нашего сотрудничества.

Глава государства поблагодарил Президента Болгарии за участие в СОР29. Отметив, что это мероприятие уже дает эффективные результаты, Президент Азербайджана довел до внимания, что хотя уже более 10 лет идут обсуждения, связанные со статьей 6 Парижского соглашения (углеродные рынки), и до сих пор каких-либо подвижек не было, именно на СОР29 в связи с этим достигнут соответствующий прогресс.

Коснувшись значения СОР29, Президент Болгарии отметил высокий уровень организации мероприятия. Он сказал, что достигнутые здесь результаты будут иметь большое значение для будущего.

Румен Радев с удовлетворением подчеркнул успешное развитие двусторонних отношений.

На встрече были обсуждены новые проекты сотрудничества в области возобновляемой энергии, отмечено, что заявления, с которыми международные финансовые и банковские организации выступили в рамках СОР29 в связи с новой финансовой целью, вселяют большие надежды.