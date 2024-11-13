Россия намерена достичь углеродной нейтральности к 2060 году

Россия планирует выйти на углеродную нейтральность к 2060 году, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с национальным заявлением на саммите COP29 в Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Упор делаем на повышение энергетической эффективности, развитие электротранспорта, внедрение современных решений в сельское лесное хозяйство", - добавил он.

По словам М.Мишустина, Россия активно участвует в мерах, которые принимает международное сообщество для противостояния глобальным изменениям климата, чтобы обеспечить благополучие будущих поколений.

"Нам удалось сократить выбросы парниковых газов более чем в два раза от уровня девяностого года. В России уже 85 процентов энергобаланса приходится на чистую, низкокомиссионную генерацию. Но это в первую очередь газовая, атомная энергетика из возобновляемых источников. Мы наращиваем собственные технологии и производственные мощности для декарбонизации отраслей", - отметил премьер-министр России.

Он подчеркнул, что страна также использует и природные возможности. "У нас расположена пятая часть глобальных лесных ресурсов. Объем поглощения превышает 1 миллиард тонн эквивалента углекислого газа в год", - сказал он.

"Президент России Владимир Путин подчеркивал, что наша страна выступает за объединение усилий в борьбе с изменениями климата. Здесь я бы выделил четыре приоритета. Прежде всего, это согласование новой коллективной цели в области климатического финансирования в интересах развивающихся государств. Надо сделать их поддержку реальной и отвечающей условиям, в которых они находятся. Причем средства должны направляться и на декарбонизацию отраслей с высоким показателем выбросов", - выделил М.Мишустин.

Он отметил, что также важно, чтобы переход к низкой эмиссионной энергетике шел без ущерба для развития стран с низким уровнем доходов. Нельзя использовать проблему глобального потепления как предлог для дискриминации, недобросовестной конкуренции и введения искусственных ограничений.

"Также необходимо внедрять практические механизмы реализации международных договоренностей. Необходимо создание единой системы оценки качества климатических проектов. Ну и, конечно, нужно наладить кооперацию научных сообществ. Национальные исследования способны пополнить и уточнить данные об изменениях климата в мировом масштабе для принятия эффективных решений по декоммунизации и адаптации", - сказал он.

Михаил Мишустин добавил, что Россия остается приверженной целям низкого углеродного развития. Страна совершенствует свое законодательство, оказывает добровольное содействие уязвимым странам на климатическом направлении и готовы продолжить такую работу в тесном диалоге со всеми заинтересованными государствами.