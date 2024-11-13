Узбекистан готовится к реализации ряда проектов в Карабахе

Узбекистан готовит ряд проектов на освобожденных территориях Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend,, об этом журналистам сказал министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов на COP29

"В дополнение к школе, которая была построена в Физули, сегодня был дан старт проекту швейной фабрики. На ней создана почти тысяча рабочих мест. Это совместный проект с долей 50 на 50 между узбекской стороной и азербайджанскими компаниями, поэтому это весьма знаковое событие. Мы понимаем, что это первые иностранные инвестиции на освобожденных территориях, направленные на создание промышленных производств. Это серьезный сигнал. Сейчас мы готовим целый ряд новых проектов, включая инициативу по созданию производств строительных материалов на этих территориях, так как потребность будет достаточно высокой. Поэтому наш бизнес, бизнес Узбекистана, очень заинтересован в таких возможностях", - сказал он.

Министр отметил, что в качестве новых направлений и проектов рассматриваются производство строительных материалов, также на освобожденных территориях с участием узбекских компаний.

"Мы говорим о новых проектах по выпуску фармацевтических продуктов, медицинских изделий. Одним словом, возможностей очень много для того, чтобы реализовывать проекты промышленной кооперации. Успешно сформированы проекты на сумму более полутора миллиардов долларов", - сказал он.

Кудратов выразил уверенность что сотрудничество Узбекистана и Азербайджана достигнет еще больших высот.