Китай выступил на СОР29 с призывом объединить усилия на пути к нулевой эмиссии
В рамках проходящего в эти дни в столице Азербайджана климатического форума СОР29 состоялась конференция на тему "Международное сотрудничество: остров нулевой эмиссии" (International Zero-Emission Island Cooperation).
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие было организовано делегацией Китайской Народной Республики, и прошло оно, соответственно, в павильоне этой делегации в Голубой зоне СОР29.
В работе конференции приняли участие и выступили с речами восьмой президент Мальдивов Мохаммед Муиззи, заместитель премьер-министра Китая Дин Сюэсян, исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) Саймон Стил, а также ответственные лица профильных государственных ведомств, представители крупного бизнеса, неправительственного сектора, экспертного сообщества.
Азербайджан в мероприятии представлял посол нашей страны в КНР Буньяд Гусейнов.
Выступившие на конференции выразили благодарность Азербайджанскому государству за блестящую организацию нынешнего саммита. В своих выступлениях они подчеркнули растущую роль совместных усилий по сокращению углеродной эмиссии и необходимости объединения ресурсов для достижения этой цели. Была подчеркнута необходимость выработки механизмов финансовой поддержки проводимых программ не только со стороны государств, но и частного сектора, особенно транснациональных корпораций.
Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.
Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.
Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.
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