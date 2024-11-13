Азербайджан организовал COP29 на высочайшем уровне

Азербайджан организовал COP29 на очень высоком уровне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов журналистам в кулуарах COP29 в Баку.

"Искренне, от души радуемся в Узбекистане этим успехам Азербайджана", - сказал министр.

По его словам, сегодня в рамках COP29 состоялась встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

"Обсудили двустороннее сотрудничество, наметили новые планы. Реализуются совместные проекты между двумя государствами. Наши Президенты поставили конкретные задачи по дополнению двустороннего партнерства новыми инициативами, новыми проектами. У нас действует совместная узбекско-азербайджанская инвестиционная компания. Она уже подготовила к финансированию совместные проекты на полмиллиарда долларов. Крупные девелоперские компании из Азербайджана заходят на рынок Узбекистана, наши текстильные компании работают на азербайджанском рынке. В следующем году запускаем полноценный проект производства автомобилей в Азербайджане. Одним словом, перспективы очень хорошие", - добавил он.