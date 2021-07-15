Понимает ли Армения, чем это для нее закончится?

Армянская армия постепенно приходит в себя от шока разгрома и поражения во Второй Карабахской войне и вновь начинает различные военные провокации на границе с Азербайджаном.

Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в Телеграм написал известный российский политолог и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По его словам, одновременно провокации начали устраивать незаконные армянские вооруженные формирования, действующие в Карабахском регионе Азербайджана.

"Совпадение? Не думаю! Понимают ли армянские военные чем для них в итоге может завершиться попытка в очередной раз наступить на одни и те же грабли?", - написал Коротченко.