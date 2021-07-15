Обстреливая окрестности города Шуша, армяне грубо нарушают международное право

Обстрел армянскими вооруженными подразделениями в ночь на 15 июля позиций азербайджанской армии в окрестностях города Шуша - очередное грубейшее нарушение международного права официальным Ереваном.

Об этом в четверг сказал Trend американский эксперт Питер Тейс, передает Day.Az.

По его словам, армянский режим игнорирует призыв комиссара Оливера Вархели к Армении от 9 июля начать экономические реформы и интеграцию региональной инфраструктуры.

"Нет никаких сомнений в том, что правительство Армении намерено посредством подобных провокаций разрушить инфраструктуру в Азербайджане и убить ни в чем не повинных мирных жителей.

Город Шуша - важнейший центр исламской культуры, колыбель культурной терпимости и религиозного диалога в период многовековых вооруженных конфликтов и безжалостных столкновений в других частях Европы", - сказал Питер Тейс.

Эксперт добавил, что международное сообщество должно осудить действия Армении: "Игнорирование данного факта будет иметь серьезные последствия для стран, которые предоставляют Армении сомнительный иммунитет, тем самым обеспечивая ей исключительную безнаказанность, и это непростительная дипломатическая ошибка".