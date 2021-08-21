Сочинский вояж Воваевича: отдых во время чумы

Семья премьер-министра Армении Никола Пашиняна собирается отправиться на отдых, который проведет в городе Сочи Российской Федерации. Об этом написал "Жоховурд" со ссылкой на свои источники в правительстве. "По нашим сведениям, глава правительства со своей семьей отправится туда 26 августа. Почему именно в Сочи, преследует ли Пашинян цель показать российскому руководству свое особое отношение к России, и надеется на потепление взаимоотношений в обмен на этот шаг?", - отмечает издание.

Данное СМИ также отмечает, что 24 августа правительство должно явиться в парламент для представления программы. "Возможно, премьер даже не явится в парламент, предпочитая уехать в отпуск", - пишет газета. И в этом сообщении примечательно все. Понятно, что в Сочи, как и в целом на юге России, живет очень много этнических армян. По сути, выехав из Армении, Пашинян снова окажется в "Армении".

Но каково его реноме среди российских армян- вопрос открытый. Не исключено, что есть и те, которые с радостью бы высказали претензии Пашиняну, возможно таким же способом, какой был осенью прошлого года апробирован на Арарате Мирзояне. Тогда Мирзоян был председателем Национального Собрания Армении . Но били его не по статусу, а по лицу. Сейчас он назначен главой МИД Армении. И риск в будущем схлопотать по физиономии для него остается.

Так что, и Пашиняну нужно учитывать все эти нюансы, планируя свой отдых где-то. Кстати, возможно, что выбор Сочи связан именно с тем, что за пределами Армении он чувствует себя безопаснее. В любом случае, мы видим, что Воваевич больше не рискует ездить в Ханкенди. И это показательно. Особенно, если вспомнить его пьяные танцы в Шуше, а также речи о том, что "Карабах-это Армения и точка".

Показательно то, что Пашинян не стал отдыхать в Армении и с точки зрения признания очевидного факта неинтересности этой страны в плане релакса. Даже Сочи, со всеми его известными минусами, выглядит гораздо предпочтительнее любого уголка Армении. И это подтверждает премьер-министр этой страны, отправляясь отдыхать, причем за государственный счет, на территории иной страны.

Да, это конечно не Серж Саргсян, красный труселя которого многие успели запомнить в Баден-Бадене. Третий президент Армении, кстати, запомнился не только ярким колером своих панталонов, но и многомиллионными проигрышами в казино в ходе поездок за рубеж. Повторит ли его "подвиги" Пашинян покажет время, но месседж всему миру Воваевич послал весьма конкретный- отдыхайте не в Армении.

Забавно и то, что он решил отдохнуть в то самое время, когда у армянского общества накопилось критическое количество вопросов к главе правительства. Их интересует, как быть с делимитацией и демаркацией границ между Арменией и Азербайджаном, к чему все громче призывает руководство России, вызывая панику в рядах армянского общества.

Оно ведь привыкло к тому, что у страны их проживания нет способности отстаивать свои интересы. Таков итог бездарной политики, проводимой всеми руководителями Армении. Соответственно, граждане РА переживают, опасаются за настоящее и будущее, зная о слабости позиций своего государства и признавая силу Азербайджана. И на этом фоне отдых Пашиняна с семьей выглядит крайне "своевременно".

Кроме того, в Ханкенди так и не решена проблема с водоснабжением, а побег Пашиняна в Сочи лишь снова доказывает его наплевательское отношение к армянам, проживающим в этом, пока не перешедшем под контроль Азербайджана, городе. Рассуждая шире, Пашиняну "до лампочки" и проблемы граждан Армении. Соотношение внешнего долга к ВВП в этой стране растет, увеличивается количество проживающих за чертой бедности, люди тысячами навсегда покидают Армению, которая и без того является самой малонаселенной страной Южного Кавказа.. А Пашинян едет отдыхать в Сочи.

Понимаю насколько неправильно сравнивать этого политического пигмея и лузера с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, но необходимо все же обратить внимание на то, какую огромную работу проводит глава нашего государства для ускорения процесса восстановления освобожденных территорий. Он на днях посетил Кяльбаджар и Лачин, где заложил фундамент тоннеля, который будет построен в Муровдаге на автомобильной дороге Тоганалы-Кяльбаджар.

Президент Азербайджана также дал старт строительству международного аэропорта в Лачинском районе, он ознакомился с работой, проводимой на Кяльбаджарской малой гидроэлектростанции, а затем открыли 110/35/10-киловольтную подстанцию "Кяльбаджар". Глава государства ознакомился с условиями, созданными в Н-ской воинской части в городе Кяльбаджар, посетил санаторий "Истису".

Чем, кстати, послал месседж о блестящих перспективах данного туристического направления. В целом, сложно переоценить все, что уже проделано и будет еще сделано в плане превращения освобожденных территорий, от Шуши до Агдама, в место комфортного проживания, отдыха, приоритете отдыха граждан республики, туристов. Сложно переоценить и заслуги главы государства в том, что азербайджанская армия продолжает усиливаться, являясь главным сдерживающим фактором для Армении и ее зарубежных патронов.

Плюс, экономика Азербайджана, в эти сложнейшие для всех стран мира ковидные времена, демонстрирует устойчивый рост. Увеличиваются золотовалютные резервы государства, сокращается его внешний долг. И все это на фоне огромных затрат на восстановление освобожденных от врага территорий! Безусловно, остается только признать выверенную и блестяще продуманную политику Президента Ильхама Алиева, который не только вошел в новейшую историю, как прекрасный тактик и стратег, победивший в войне, но и как политический деятель, который ежедневно работает над тем, как бы улучшить жизнь каждого гражданина нашей страны. У Пашиняна, как видим, иные приоритеты. Но это уже - проблемы Армении...

Акпер Гасанов