Армения: последний шанс

Премьер-министр Никол Пашинян выступил на заседании правительства Армении с программой действий на 2021-2026 годы.

Как всегда, в свойственной себе популистской манере, Никол Воваевич расписал радужные перспективы развития страны на ближайшее будущее, с обещаниями армянскому народу, что нужно только немного подождать затянув пояса и в ближайшее время потекут кисельные реки и все станут, как минимум, драмовыми миллионерами.

Армянский премьер значительную часть своего выступления посвятил вопросам внешней политики, безопасности и обороны, так как эта сфера деятельности новоизбранного правительства вызывает большой интерес у избирателей, проголосовавших за него и его партию. Верный "сын" Сороса Н. Пашинян, который "съел собаку" на умении затуманивать мозги и вводить в заблуждение общественность, нарисовал картину усиления военной мощи Армении, с перспективой перехода армии на контрактную основу и приобретения новой военной техники.

Одновременно, армянский лидер снова заговорил о своей "большой" любви к ОДКБ и незыблемости союзническим обязательствам по этому военно-политическому блоку. Остановившись на приоритетах внешней политики страны, Никол Воваевич особо подчеркнул, что основными партнёрами Армении будут Россия, страны ОДКБ, Франция и страны ЕС.

Напялив на себя тогу "миротворца", Н. Пашинян заявил о готовности начать некий миротворческий процесс по достижению урегулирования конфликта (уже почившего в бозе), с учетом интересов безопасности некоего "арцаха". Повторил старые армянские тезисы о том, что видите ли, хочет достижения всеобъемлющего мира и будет до конца защищать интересы Армении и несуществующего "арцаха".

Ознакомившись с этой программой (не вдаваясь в подробности планов армянского правительства) можно сделать следующие выводы: Н. Пашинян вроде за мир, но за мир по-пашиняновски. Он до сих пор продолжает пребывать в прострации и не признает сложившихся после Второй Карабахской войны реалий. То есть, армянское руководство продолжает гнуть свою провалившуюся линию на то, что достижение мирного соглашения возможно лишь при том условии, что будет признана эфемерная независимость какого-то неизвестного доселе мировой геополитике "арцаха". Интересно, за чей счёт глава армянского правительства собирается проводить реформы и перевооружение армянской армии, переводя ее на контрактную основу? Вроде денег в армянском бюджете нет и в ближайшее время не предвидится.

Наверное Н. Пашинян думает, что сумеет провести это за счёт средств союзников по ОДКБ, которых будет просить раскошелиться в очередной раз. Но бывший редактор малотиражной газеты в очередной раз промахнулся, халява давно кончилась, да и вряд ли кто-то будет поставлять очередные мишени для азербайджанских беспилотников, зная, что денег на это у Армении нет.

Никол Воваевич пытается обмануть всех и вся. С одной стороны, заявляет о желании начать переговоры о достижении мира, с другой стороны говорит о перевооружении. Трудно понять, что для него важнее на сегодняшний день - благосостояние армянского народа, который доведён до нищеты или желание реванша. При всем этом Н. Пашинян, говоря о возобновлении мирного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ, прекрасно осведомлён о позиции Азербайджана, который не собирается обсуждать предложения, потерявшие свою актуальность по итогам Второй Карабахской войны.

Сопредседатели Минской группы, которые не смогли в ходе переговорного процесса принудить государство- агрессор к мирному решению конфликта и исполнению 4 резолюций СБ ООН, сейчас могут лишь приложить усилия к интеграции армянского населения Карабахского региона в азербайджанское общество. Любые другие предложения являются нереальными. Н. Пашинян постоянно повторяет небылицы о том, что армянское население Карабаха не может жить в Азербайджане, ввиду отсутствия безопасности, хотя знает, что на сегодняшний день 30 тысяч армян - граждан Азербайджана, спокойно живут и пользуются всеми правами, гарантированными Конституцией.

Думаю, международным посредникам пора обратить внимание на заявления армянских официальных структур, которые говоря о Карабахском регионе (международно признанной территории Азербайджана), открыто признают наличие там армянских вооруженных формирований. Когда заместитель начальника Генерального штаба армянской армии делает заявление о наличии их подразделений на территории Шушинского района Азербайджана, не является ли это фактом, подтверждающим агрессию и оккупацию, противоречащие всем принципам международного права?

Шушинский район - это территория Азербайджана и представители некоторых стран и международных организаций должны прекратить свои поддакивания армянским стонам и плачам по якобы вторжению азербайджанской армии на армянскую территорию и прореагировать на реальные факты оккупации. Прежде всего, азербайджанские вооруженные силы никогда не вторгались на армянскую территорию и занимают позиции вдоль своей границы, согласно бывшей административной границы между Азербайджанской ССР и Армянской ССР. Если же армянская сторона не согласна с этой линией, то есть международно признанные механизмы решения проблемы: вначале взаимное признание государств друг другом, подписание мирного соглашения (уже предложенного Азербайджаном), а затем делимитация и демаркация границы на основе современных средств (данных спутников и приборов GPS).

Так что все заявления премьера Н. Пашиняна о своём миролюбии выглядят довольно лицемерными. Так же, как и его объяснения в любви к России и ОДКБ, ведь именно Никол Воваевич делает все, чтобы саботировать исполнение пунктов трёхсторонних Заявлений об открытии Зангезурского коридора, который может стать новым транспортным коридором на всем пространстве Евроазиатского субконтинента, вывести Армению из транспортной блокады и принести выгоду всем странам региона.

Правительство Н. Пашиняна пока ничего конкретно не сделало для содействия открытия этого коридора, в отличии от Азербайджана, ведущего полным ходом строительство новых железной и автомобильной дорог по направлению к границе. Если Н. Пашинян был бы верен своему союзническому долгу, он бы незамедлительно начал какие-либо шаги в этом направлении, зная о том, насколько это будет выгодно своему главному союзнику и партнёру, а также всем другим странам. Однако, армянская сторона вынуждена была вернуться за стол переговоров в рамках трёхсторонней рабочей группы, явно после определённого давления.

Кроме того, уже объявлено о выделении российским оператором Южно-Кавказской железной дороги (армянская железная дорога) суммы почти 80 миллионов долларов США на строительство новых участков. Как бы ни сопротивлялось армянское руководство, оно должно уяснить одну простую истину: если не будет Зангезурского транспортного коридора, Армения не сможет выйти из изоляции, в которую сама себя поставила, оккупировав азербайджанские территории. Также станет невозможным и существование аналогичного Лачинского коридора.

Армянское руководство всегда любило играть двойные игры. Когда ему нужно - это верный союзник и член ОДКБ, когда нужно создать некий положительный имидж, чтобы урвать деньги и помощь на Западе - это новая развивающаяся демократия, ориентированная на западные ценности. Вот и сейчас, взглянув на внешнеполитические ориентиры Н. Пашиняна, можно увидеть проявления его двурушничества. Являясь членом ЕАЭС и ОДКБ, новоявленный армянский "Цезарь" делает акцент на особых отношениях с Францией и ЕС, то есть странами-оппонентами своего главного союзника и партнера, которые постоянно вводят новые санкции против него. Довольно странноватое "союзничество", если учесть, что одним из главных требований ЕС является закрытие Армянской АЭС, которая давно уже не принадлежит Армении, а Н. Пашинян за спиной союзника втихую такие обещания даёт.

Выходец из шинели Сороса, бывший революционер, а ныне "стальной" премьер, сразу же после выборов начал мстить своим соперникам, напрочь забыв о своём революционно демократическом прошлом.

Интересно, что его зарубежные покровители делают вид, что этого не видят и стойко хранят молчание по поводу начавшихся репрессий, посадок в кутузку и прочего, ведь он "свой сукин сын". Воистину неисповедимы пути Господни, "демократ и революционер" Соросовского разлива - Никол Воваевич становится диктатором и тираном, а-ля латиноамериканский каудильо, лишь бы усидеть в тёплом доходном кресле.

Армянский лидер своим постоянным кривляньем и фиглярством уже порядком надоел своим зарубежным коллегам, которые уже перестали реагировать на его заявления и призывы. Пытаясь интернационализировать ситуацию и прикрыться иностранными штыками, армянское военно-политическое руководство провоцирует конфликты и стычки в приграничной зоне, но каждая провокация получает должный соотвествующий ответ азербайджанской армии.

Н. Пашинян готов жертвовать жизнями армянских солдат во имя бредовой идеи об "арцахе", которую он пытается возвратить к жизни этими акциями. Даже друзья и покровители Армении зарубежом стали потихоньку понимать, что эти провокации дело рук армянской стороны. Если обратить внимание на места, которые выбирают армянские военные для стычек, то можно заметить, что это происходит на границе с Садаракским районом Нахичеванской Автономной Республики, недалеко от единственного участка сухопутной границы между Азербайджаном и Турцией (протяженностью 11 км), а также на границе с Кельбаджарским районом, где располагается Зодское золотоносное месторождение, которое незаконно эксплуатировалось иностранной компанией во время оккупации. Желание армянских лидеров вовлечь третьи силы и попытаться спрятаться за их спиной, непосредственно связано с тем, что согласно Карскому договору 1921 года, Турция является гарантом безопасности Нахичевани, поэтому любая агрессия будет рассматриваться как угроза безопасности Турции.

Провоцируя стычки, армянская сторона намеренно вовлекает Турцию в конфликт, чтобы потом, используя этот фактор, добиться помощи от ОДКБ. Что же касается ситуации вокруг Зодского месторождения, то этим армянская сторона намерена затормозить уже начавшийся судебный процесс против компании, незаконно занимавшейся добычей золота на оккупированной азербайджанской территории, чтобы избежать финансовых претензий и ответственности за свои незаконные действия.

Последний визит Президента Ильхама Алиева в освобождённые Кельбаджарский и Лачинский районы и сделанные им там заявления ещё раз доказали, что Азербайджан в кратчайшие сроки намерен не только восстановить разрушенные города и села, вернуть всех беженцев к местам своего проживания, но и на этих территориях создаётся абсолютно новая инфраструктура, которая позволит открыть новые региональные транспортные коридоры.

Таким образом, у Н. Пашиняна остаётся последний шанс: навсегда забыть о своих бредовых фантазиях о "миацуме" и "арцахе" и поумнев, принять мирные инициативы главы Азербайджанского государства. В случае продолжения опасных игр, Армения окончательно скатится в пропасть хаоса и национальной катастрофы, которая может стереть эту страну с политической карты мира.

Пярвин Мирзазаде

