Проармянская позиция Франции и безразличие США привело к провалу МГ ОБСЕ

Американское издание The Washington Times опубликовало статью американского дипломата, официального представителя Государственного департамента США при госсекретарях США Колине Пауэлле и Кондолизе Райс, посла Адама Эрели под названием "Минская группа и неуспешное многостороннее посредничество".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, описывая дипломатические усилия США и других стран в разных конфликтах, Эрели пишет, что хотя мультилатерализм может продолжить свое присутствие в международных отношениях, длинный список неудачной деятельности демонстрирует, что международные форумы, поддерживающие этот формат, больше не преследуют своей цели. Ярким примером такой дисфункциональности является Минская группа ОБСЕ, которая долгие годы посредничала в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта.

Созданная в 1992 году Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для разрешения территориального конфликта между Азербайджаном и Арменией - Минская группа олицетворяет устаревший формат существующих многосторонних посреднических механизмов. После подписания соглашения о прекращении огня в 1994 году, Армения оккупировала пятую часть территории Азербайджана. Минская группа не предприняла никаких плодотворных шагов по урегулированию конфликта за 3 десятилетия своего существования, что и заставило Азербайджан взять инициативу в свои руки и трансформировать статус-кво в ходе 44-дневной войны, начавшейся 27 сентября прошлого года. Это коренным образом изменило характер конфликта.

В результате войны Азербайджан освободил большую часть своей территории, оккупированной Арменией, в том числе 40% самой территории бывшей НКАО. Но что еще более важно, отмечает автор, конфликт поставил под вопрос сущность Минской группы. Пристрастность Франции в пользу Армении и размежеванное отношение Америки к конфликту позволило России - третьему члену тройки сопредседателей Минской группы - в одностороннем порядке участвовать в посредничестве между конфликтующими сторонами. Примечательным фактором в неудачной деятельности Минской группы, как и многих других посреднических миссий, является необходимость в достижении консенсуса в ведущих форумах международной дипломатии, где страны могут иметь разные интересы, что, в свою очередь, ставит под угрозу эффективность посреднического формата.

И все же, несмотря на эти структурные недостатки и геополитические реалии, американские лидеры и союзники США неадекватно реагировали на возобновившийся конфликт. К примеру, в ответ на возобновление боевых действий вдоль азербайджано-армянской границы Госдепартамент США призвал стороны 28 июля "вернуться к предметным обсуждениям под эгидой Минской группы ОБСЕ". Госсекретарь Блинкен удвоил этот призыв всего несколько недель назад в письме своему армянскому коллеге, когда призвал "как можно скорее возобновить предметные переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы". Великобритания также недавно заявила, что "Минская группа остается основным форматом, посредством которого должно быть достигнуто урегулирование".

Суровая реальность заключается в том, что Запад все еще пытается использовать устаревшие и неадекватные механизмы для разрешения конфликтов как в Карабахском регионе Азербайджана, так и в других горячих точках региона, что, в свою очередь, обрекает Запад на неудачу. Между тем, оппортунистические оппоненты используют ситуацию в своих интересах, тем самым еще больше подрывая доверие конфликтующих сторон к США, пишет Эрели.

Есть ли жизнеспособная альтернатива - новая парадигма, которая могла бы успешно активизировать эффективное многостороннее посредничество в соответствии с западными ценностями и интересами? Или политикам США, пораженным стремительно меняющимся миром и столкнувшимся с внутренней аудиторией, которая стала нетерпеливой по поводу бесконечных конфликтов в далеких странах, не хватает воли и воображения для эффективного реагирования? Эти вопросы открыты для обсуждения, но одно можно сказать наверняка: бездействие Америки только придаст смелости нашим противникам и подорвет наших союзников.