Пока у армян в Карабахе есть оружие, оно будет стрелять по азербайджанским солдатам

Пока на территории, за которую временно отвечают российские миротворцы, есть вооруженные армянские формирования, всегда стоит ожидать, что это оружие будет направлено против азербайджанского солдата.

Об этом сказал Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов, комментируя убийство армянским снайпером азербайджанского военнослужащего в зоне ответственности миротворческого контингента и произошедший за день до этого обстрел азербайджанской военной колонны.

Так было в течение почти всех тридцати лет оккупации, отметил военный эксперт. Когда шли переговоры, какие-то встречи, как правило, происходили провокационные вылазки армян.

"Говоря о последнем инциденте, хочется задаться вопросом: что в зоне ответственности миротворцев делают армянские вооруженные формирования, которые должны были быть выведены оттуда еще год назад в соответствие с трехсторонним заявлением? Если они все еще там и стреляют по нашим солдатам, то тогда непонятно, чем там занимаются миротворцы и зачем они вообще там нужны?

От Азербайджана, всем ясно, проживающему там армянскому населению не исходит никакой угрозы. А если там стоят российские миротворцы, отвечающие за безопасность и соблюдение условий трехстороннего заявления, посредничающие в восстановлении мира, тогда непонятно, почему там продолжают находиться армянские военные формирования. На основании какого документа на территории Азербайджана находятся армянские вооруженные формирования? На основании какого документа они до сих пор не разоружены? После окончания войны прошел почти год, и пора бы уже решить этот вопрос. Они должны быть разоружены. Потому что если в руках армян, находящихся на территории Азербайджана, имеется оружие, то оно рано или поздно выстрелит. Обязательно будут находиться люди, которые будут стремиться дестабилизировать ситуацию", - подчеркнул наш собеседник.

Полковник Рамалданов считает, что этот вопрос должен быть очень строго и конкретно поставлен. Если сейчас не получит наказания за убийство азербайджанского солдата армянская сторона, преступления будут продолжаться. Преступник должен получить наказание.

По мнению Рамалданова, в Армении Пашиняну худо-бедно удается в какой-то степени добиваться соблюдения условий прекращения огня, и на границе относительно спокойно. Реваншистским силам не удается добиться дестабилизации на границе. А кто эти реваншисты? Карабахский клан. И то, что им не удается сделать в Армении, они пытаются сделать на территории Азербайджана. У карабахского клана в местах проживания армян на территории Азербайджана все еще имеются определенные рычаги.

"У азербайджанской стороны нет полной информации о том, кто засел в зоне ответственности миротворцев. В период боевых действий за армян воевало много наемников. Куда они делись? Кто живет сегодня в Карабахе - коренные карабахские армяне, или пришлые? Очень много вопросов, и обстановка заслуживает конкретного внимания. Повторю - если мы не хотим, чтобы в условиях мира наши солдаты продолжали становиться шехидами и умирали от армянской пули, необходимо жестко ставить вопрос разоружения этих незаконных формирований. Да, время от времени мы видим, что боевая техника выводится в Армению. Процесс идет, но идет очень медленно.

Я знаю, что сейчас работает мониторинговая группа, вопрос расследуется. Уверен, все необходимые шаги со стороны нашего государства будут сделаны. Хочу надеяться, что этот преступник, который стрелял в азербайджанского солдата, будет задержан и привлечен к ответственности. Если мы этого добьемся, это будет означать, что в будущем мы сумеем предупреждать такие шаги. Единственный путь, который может положить конец преступным действиям армян, - это разоружение их незаконных бандформирований. Пока у них есть оружие, оно будет стрелять. На днях была обстреляна наша военная колонна, теперь погиб солдат. И все это, подчеркну, произошло в то время, как встречались главы МИД трех стран", - сказал Шаир Рамалданов.

Говоря о вероятных целях армянской стороны, военный эксперт отметил, что одной из главных целей армян является попытка посеять недовольство в стране властями Азербайджана и миротворческими силами. Армянские провокаторы знают, что этот инцидент будет воспринят очень болезненно общественностью Азербайджана, и хотят повлиять на общественное мнение. Кроме того, в задачу армянской стороны входит поссорить на этом фоне Азербайджан и Россию. По мнению эксперта, сепаратисты также надеются привлечь внимание международных структур и показать, что, вопреки заявлениям Баку, конфликт не завершен и без решения вопроса "статуса" не решится. Расчет делается на активизацию Минской группы, которая, как все помнят, заботилась о сохранении выгодного Армении статус-кво.

"Все это, на мой взгляд, делается для того, чтобы вернуть на повестку вопрос, которого для Азербайджана больше не существует. Но у них ничего не получится. Я в этом уверен", - резюмировал полковник запаса.

Лейла Таривердиева