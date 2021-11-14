Армянские псевдоисторики объявили войну Бакинской епархии Русской православной церкви

Когда народу нечего предъявить в настоящем, он очень усердно углубляется в прошлое, чтобы хотя бы там найти какие-то поводы для самоосознания и самоутверждения. История стала единственной соломинкой, за которую пытается уцепиться армянство в желании оправдать свое присутствие в регионе, где волею сильных мира сего оказалось всего пару столетий назад. История человечества - это история перемещения народов и границ, и ничего зазорного в желании армян узнать свое прошлое не было бы, если бы эти изыскания не трансформировались в политический инструмент экспансии. Занимая чужие территории, проливая невинную кровь, проводя тотальные этнические чистки, разрушая или фальсифицируя наследие коренных народов, армяне при поддержке заинтересованных сторон активно лепили "армянскую" историю региона, в которой должно было найтись место пришлому народу, не имеющему здесь корней, но имеющему серьезные комплексы и безграничные аппетиты.

О горькой судьбе Албанской церкви, экспроприированной Церковью армянской, много написано и всем хорошо известно. О первой за прошедшие столетия почти забыли, и память об албанском наследии стерлась бы навсегда, если бы Азербайджанское государство и азербайджанские ученые не взялись за ее возрождение. К сожалению, за время забвения, культивировавшегося в советские времена усилиями армянских историков и идеологов, большинство албанских храмов, имеющихся на территории Южного Кавказа, были арменизированы и в этом качестве паспортизированы и включены в мировые каталоги. Только после обретения Азербайджаном независимости и особенно после освобождения оккупировавшихся тридцать лет Арменией азербайджанских территорий, у Албанской церкви появился шанс вернуть свою историю.

А до того, к сожалению, процесс уничтожения реальной истории региона невозможно было предотвратить, так как армяне в своем черном деле пользовались поддержкой советского государства и симпатиями многих научных центров как СССР, так и Запада. Речь о тех самых "классиках востоковедения", именами которых размахивает так называемый иранист и профессор Виктория Аракелова, устроившая на днях скандал в соцсетях в связи с выходом в свет книги о Церкви Кавказской Албании.

Книга "История Церкви Кавказской Албании по Моисею Каланкатуйскому" увидела свет в начале июня. Ее автор - игумен Алексий бакинец, доктор церковной истории, несколько лет прослуживший настоятелем православной церкви г. Мерано (Италия) и вернувшийся теперь на родину. В октябре этого года решением Священного Синода и Указа Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла игумен Алексий был возведен в сан архимандрита клирика Бакинской епархии. Он назначен секретарем Бакинского Епархиального Управления и настоятелем кафедрального собора Святых Жен-Мироносиц.

Игумен Алексий не первый год занимается вопросами истории Кавказской Албании и ее церкви, разоблачая мифы и фальсификации. Он - автор книги "Христианство в Кавказской Албании" (2004 год).

"История Церкви Кавказской Албании по Моисею Каланкатуйскому" вышла под патронажем Института востоковедения РАН. Научным редактором издания выступила доцент кафедры современного Востока и Африки ФИПП РГГУ, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, руководитель Восточного Культурного Центра (ВКЦ ИВ РАН) Лана Раванди-Федаи.

Взбешенная фактом издания книги, противоречащей насаждаемой армянской стороной версии кавказской истории, Аракелова подняла шум в соцсетях, выплеснув всю свою желчь и злость, не гнушаясь оскорблениями и уничижительными комментариями в адрес автора, российского института и азербайджанского народа. Профессору Аракеловой не удалось переварить фразу церковного историка о том, что "азербайджанский этнос формировался в Кавказском регионе на протяжении трех тысячелетий" и факт подписания православным культурно-религиозным центром Бакинской епархии и Институтом востоковедения РАН договора о сотрудничестве в области исследовательской, культурной, образовательной деятельности, связанной с изучением истории и культурных традиций Южного Кавказа.

Пост Аракеловой в Facebook с радостью перепечатали армянские и проармянские российские СМИ. Но вряд ли кто-то из них обратится к посту Ланы Раванди-Федаи, которая, не выдержав, решила ответить на хамские обвинения. Конечно, доцент кафедры ИВ РАН постаралась сгладить углы и отвечала в основном лишь на выпады в сторону представляемого ею научного учреждения, однако видно, что непростительное для ученого поведение задело ее за живое.

А самое интересное, что "обличительница" саму книгу, оказывается, не читала, а излила желчь в связи с изданием, вышедшим аж в 2004 году. Сегодня, когда автор этих трудов получил высокий сан в Азербайджане, армянская профессорша посчитала нужным выйти на тропу войны с целью разрушить контакты, налаженные между Бакинской епархией РПЦ и Институтом востоковедения РАН.

Прокомментировать ситуацию Day.Az попросил самого автора книги - игумена Алексия. Вот что он сказал:

"Узнав о назначении меня секретарем Бакинского епархиального управления, на различных армянских сайтах началась настоящая кампания, направленная против меня. Армянские журналисты, просмотрев несколько интервью, которые я давал в последние годы, посчитали, что человек, изучающий историю Южного Кавказа и являющийся патриотом Азербайджана, представляет для них определенную угрозу. Без сомнения, они предпочли бы видеть на этой должности того, кто симпатизировал бы их взглядам на историю. По этой причине, не подбирая выражений, они со всей кавказской щедростью клеймят меня "приспешником бакинского режима", "большим католиком, чем Папа Римский", "манипулятором с серьезной миной на лице" и т.п.

Со своей порцией критики выступила и некая Виктория Аракелова из Российско-Армянского университета на своей странице в Facebook. Она обвиняет Институт востоковедения Российской Академии Наук (РАН) в издании псевдонаучной литературы, в подписании соглашения между почтенным российским вузом и Бакинской епархией...

Я занимаюсь изучением истории Кавказской Албании уже около двадцати лет. Первая моя работа была издана в 2004 году, мои статьи публикуются в энциклопедиях и различных научных изданиях. В 2021 году под грифом ИВ РАН увидела свет моя докторская диссертация, защищенная в Риме. Кстати, после первого обсуждения этой работы в ИВ РАН, она была возвращена на доработку, и было поставлено условие, чтобы по определенным вопросам были приведены различные точки зрения - и армянских, и азербайджанских исследователей. Книга написана в корректной форме и получила ряд положительных отзывов.

Тем не менее, госпожа Аракелова, будучи профессором и историком, не удосужилась не то чтобы прочесть мою книгу, она даже не держала ее в руках, и все ее обвинения строятся на абсолютных фантазиях.

Более того, история - это не математика, в этой области знания всегда было и есть место различным взглядам на одни и те же явления, различным интерпретациям событий, тем более, если они находят свое обоснование. Но армянские журналисты и историки глубоко убеждены, что кроме их точки зрения никакой иной существовать не вправе.

Я никогда не был и не являюсь противником армян, отдаю должное их культурному, религиозному и историческому наследию. Но при этом я настаиваю на несправедливости того факта, что на протяжении длительного периода времени армянские ученые фактически узурпировали кавказское направление в исторической науке, не желая там видеть никого, кто мог бы представлять угрозу для определенных их геополитических интересов", - заключил секретарь Бакинского Епархиального Управления и настоятель кафедрального собора Святых Жен-Мироносиц.

Высказался по поводу неприятной ситуации также протоиерей Дионисий Свечников. Как написал священнослужитель в комментариях к посту в Facebook, Виктория Аракелова проявила удивительную для профессора Института востоковедения некомпетентность, высказавшись по поводу книги, ею не прочитанной. Неужели для профессора стало допустимым то, что обычно себе позволяют диванные критики, бросающиеся громкими словечками и фразами, при этом имея весьма поверхностное понимание обсуждаемого вопроса? - задался вопросом Свечников. "Профессор должна знать, что научное сообщество, да и в целом - здравомыслящее общество, не терпит бездоказательных аргументов. Почему человек, имеющий ученую степень, не использует принятую в мире науке форму дискуссии, а поступает подобно новомодному блогеру, выдвигая голословные обвинения? Неужели в Институте востоковедения Российско-Армянского университета теперь принято обсуждать чьи-то книги, даже не читая их? Не хочется так думать. Надеюсь, у Виктории Аракеловой хватит мужества признать свою неправоту и вернуться к принятой форме научных дискуссий", - написал протоиерей Дионисий.

Ситуация действительно складывается некрасивая. Но нам, имея дело с такими соседями, к подобному не привыкать. Должны пройти, наверное, еще десятки лет, прежде чем в научных, экспертных и политических кругах Армении начнут понимать, что история - это всего лишь наука о прошлом, которая знакомит народы с самими собой. Но оно, прошлое, не определяет будущего. Будущее зависит только от настоящего, и исторические мифы никак не способны сделать его достойным.

Лейла Таривердиева