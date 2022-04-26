Чирлидер Наира Зограбян: политическая клоунада в Армении

Автор: Акпер Гасанов

О том, что футбольный матч состоится в любую погоду, часто говорили советские спортивные комментаторы. Более того, даже художественный фильм с таким названием был снят.Но, не было , на моей памяти, кинофильмов о том, что футбольные матчи должны сопровождаться клоунадой со стороны тех, кто именует себя политиками. Но, от страны, которая пыталась обмануть весь мир, выдавая лекарство , компенсирующее недостаток йода в организме за спасительное снадобье от СПИДа, можно ожидать всего.

В общем, группа представителей молодежного крыла Республиканской партии Армения и бывший депутат парламента от партии "Процветающая Армения" Наира Зограбян провели акцию протеста на Республиканском стадионе имени Вазгена Саргсяна, где проходил матч Пюник - Нораванк.Уже звучит забавно. Еще забавнее было бы видеть среди участников этой клоунады Сержа Саргсяна и Гагика Царукяна. Но, "Тупой Гаго",видимо, счел, что это слишком даже для него.

А Саргсян, надо полагать, приходил в себя после участия в факельном шествии. В общем, послали Сарж Азатович и Гагик Коляевич своих засланцев со словами "мысленно с вами". И ладно бы молодежь из РПА. Но мадам Зограбян! Было время, когда она шокировала многих в ПАСЕ фантазиями , выдаваемыми за факты. Но то была ПАСЕ! А тут какой-то стадион самой отсталой страны региона.

Нет, я помню, что однажды Зограбян умудрилась мысленно переместиться с собственной страницы в Фейсбук в в хлев жителя села Шурнух Гавруша Акопяна . Наира Вагановна тогда утверждала, что у почти тезки героя романа Гюго "Отверженные" , пропало 13 коров. Что послужило поводом для сильного возбуждения Зограбян. А что она делает в возбужденном состоянии? Правильно, обвиняет Азербайджан.

В общем, дама из "процветающей" только на словах Армении попыталась обвинить азербайджанскую сторону в пропаже 13 коров. Хорошо еще, что она не заявила о " геноциде армянских коров", с требованием выплаты компенсации и с удовлетворением территориальных претензий Гавруша. В любом случае, уже тогда стало ясно, что эта дама способна выкинуть любой номер.

И вот, она его выкинула! По сути, осталось теперь дождаться завершения начатого. В каком виде? Думаю, что многие посещавшие спортивные мероприятия помнят, что перед началом игр и во время перерывов можно наблюдать, как на площадку выбегают девушки и начинают танцевать. Этих "танцующих девушек" называют - чирлидерами. Они являются группой поддержкой спортивной команды.

Так вот, судя по всему, бросив армянского Гавруша и 13 его коров, мадам Зограбян решила доказать, что есть еще порох в ее пороховницах, представ в облике "танцующей девушки". Не знаю, демонстрировала ли она свой новый талант отдельно Гагику Царукяну, но немногочисленные болельщики , пришедшие на матч Пюник-Нораванк получили хоть какое-то удовольствие.

Ведь Наира и молодежь из РПА не просто бегали, но и скандировали "Присоединяйтесь во имя "арцаха", во имя Армении!", "Армения без Никола!", "Армения без турка!", вошли на территорию стадиона. Один из молодых ребят и вовсе выбежал на футбольное поле с тряпкой, которую считал т.н. "флагом" "арцаха". В общем, отвлекали они от просмотра футбола, как могли.

Правда, недолго вся эта клоунада длилась. Матч ведь должен состояться при любой погоде и при любых же выкрутасах политических скоморохов. Кстати, сам Пашинян и его сторонники, до таких номеров , осуществляя несколько лет назад "шашлычную революцию", не доходили. Они все же считали, что для озвучивания политических требований нужно идти на площади, а не на стадионы своих мальчиков и бабушек посылать.

Но, времена меняются. И теперь , отчаявшиеся от безуспешных попыток свергнуть Никола Воваевича его оппоненты, берутся за все. Не удивлюсь теперь, если они оккупируют общественный туалеты Еревана и других городов Армении. Будут стоять прямо перед кабинками с плакатами "Не пустим, пока не свергнем". Или "не время ходить по-маленькому, сделай большое дело- долой Никола!".

Впрочем, может все ограничится и выбеганием той же Зограбян на футбольное поле, но уже голышом. Возможно, даже не в Армении, чтобы резонанса было больше.В общем, планка уже опущена столь низко, что любые чудачества со стороны противников действующей армянской власти кажутся возможными. При этом трагедия РА состоит в том, что ровно таких же выкрутасов можно ждать и от сторонников действующей власти.