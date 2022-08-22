Удастся ли спасти армян от «великого прошлого»?

Автор: Лейла Таривердиева

К сожалению, с некоторых пор история как наука используется в качестве дубинки пропаганды. Эта интересная и будоражащая воображение дисциплина превращена в стенобитную машину, пробивающую бреши в самой очевидной истине. Это орудие не угрожает жизни своего создателя, потому что применяется опосредованно, не присутствуя на поле боя, где по его вине льется чья-то кровь.

Все это полностью относится к исторической науке, взращенной в Армении. Это яркий пример того, как изучение карт и черепков безобидными очкариками в стенах научного учреждения приводит к трагедии целого народа, массовому зомбированию, ненависти, войнам и человеческим жертвам. Если смотреть в корень, несчастья, выпавшие на головы армян, связаны именно с этой безобидной наукой, адепты которой несколько столетий всего-то подрисовывали карты и подтирали даты. На первый взгляд, ерунда, но насколько эффективная! Правда, в случае Армении оружие выстрелило по самой армянской стороне.

Сделаны ли выводы? Похоже, что нет.

Армянский историк, профессор Ереванского государственного университета Степан Степанянц слишком часто стал в последнее время появляться в Сети со своими выкладками, неторопливо и методично внедряя в сознание основные постулаты армянской псевдо-истории. И так как его становится многовато, можно сделать вывод, что после определенного перерыва, заполненного порожденными Первой карабахской войной легендами и иллюзиями, армянская пропаганда снова начала раскачивать таран былого "величия". Это единственное оружие, которое осталось на руках националистов и мифотворцев. После 44-дневной войны у армян появился шанс начать наконец играть созидательную роль в регионе, где они оказались в результате в том числе исторических инсинуаций. Но соседи предпочли снова взяться за старое и попытаться заполучить чужие земли, размахивая некими картами. Или хотя бы закрепить в сознании международного научного сообщества и собственного народа, что все, что лежит восточнее, западнее, южнее и даже севернее нынешней Армении есть исконная земля армян и она должна быть рано или поздно возвращена. Никак не меньше.

"Я тебя интеллектом победю... побежу... побежду... забью мозгами, короче говоря", - говорил герой известного мультфильма советских времен. Степанянц тоже, видимо, поставил цель забить оппонентов мозгами, ну, или что там у него. Профессор ЕГУ начал выпускать ролики и с умным видом озвучивать ахинею, наверняка, рассчитывая схлестнуться с азербайджанскими коллегами. Интересно, что ответил на озвученную чушь другой армянин - российский ученый и историк армянского происхождения Филипп Экозьянц.

Во время обсуждений двух армянских историков было заметно, как Степанянц раздражен, поскольку получил новые комментарии под каждым озвученным постулатом. Не будем особо распространяться. Повторим - все сказанное предназначено, в первую очередь для армянских ушей. Если коротко - речь идет о карте 17-го века, на которой значится "Королевство Армения". Очень странно, что профессора, доктора наук такой термин не удивил, а вдохновил. На этой странной карте много и других сомнительных названий, которые профессор ЕГУ с трудом произносил. Видимо, слышал впервые. И не он один.

Что на самом деле представляет собой карта, оказавшаяся в руках Степанянца, - даже несколько курьезная история. Лучше найти запись в Интернете и послушать самим. Дискуссия очень любопытная. По итогам которой широкая армянская общественность может начать задумываться. Такие дискуссии между армянскими специалистами, думается, очень нужны простым армянам, сознание которых затуманено националистической пропагандой и иллюзорными постулатами. По признанию некоторых армянских ученых, которые не побоялись выйти из строя, история Армении - это миф, созданный несколько столетий назад теми, кто хотел использовать армянский народ в своих целях. А современная армянская историческая наука, сформированная в советские годы при активном участии центральных научных институтов, это набор подтасовок и фальшивок, которые в эпоху обязательного среднего образования прочно были внедрены в сознание подрастающих поколений. Но сейчас наступило время ломать эти безобразные традиции.

Вот такие карты можно увидеть в учебных заведениях Армении

Честно говоря, слушая Степанянца, создается ощущение, что ученый сам не очень-то верит в то, что говорит. Видно, несмотря на задание "партии и правительства", снарядивших его на этот виртуальный бой, он и сам понимает, насколько неубедителен. Времена эмоций прошли, и сегодня осталось мало желающих верить армянам просто на слово. Вспомним истеричные и агрессивные выступления армянских историков прежних лет, их тупой напор, желание заранее затоптать оппонентов и произвести впечатление произнесением названий международных научных центров и имен европейских профессоров. В своей сути все это были лишь слова, в том числе ссылки на европейских ученых, нездоровыми путями вовлекавшихся в армянскую пропаганду. Доказательная база псевдо-истории Армении построена исключительно на фальсификациях, видных невооруженным глазом.

Дискуссии, которые начались сегодня между самими армянскими историками, могут только приветствоваться, потому что у армян, наконец-то, появился выбор кого слушать. Слово правды от соплеменника - это веление времени, когда армянскому народу, потерпевшему полный крах иллюзий, очень нужно заполнить образовавшийся вакуум чем-то здоровым. Надуманное "великое прошлое" как камень на шее тянет армянский народ на дно. Может быть, прислушиваясь к умным людям, он прекратит держаться за не существовавшее прошлое и начнет думать о вещах более реальных? Чего мы нашим соседям от души и желаем.