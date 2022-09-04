Реза Дегати рассказал об армянском вандализме и варварстве в Лачине

Известный фотожурналист Реза Дегати посетил город Лачин, перешедший под контроль Азербайджана.

Как передает Day.Az, в своем аккаунте в Instagram он поделился видео о зверствах армян в Лачине.

Реза Дегати отметил, что за 30 лет армянской оккупации до 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, армяне разграбили и сожгли их дома, и даже кладбища.

"Сегодня мы находимся в городе Лачин, который армяне покинули в соответствии с положениями Заявления, подписанного 10 ноября 2020 года. Мы воочию увидели здесь разрушения и зверства. Здесь разрушены и сожжены дома и кладбища азербайджанцев. На кладбище вырыты и украдены надгробия, осквернены могилы. Ходить по кладбищу опасно, так как во многих местах заложены мины. Могилы азербайджанцев вырыты, с зубов умерших были сняты золотые коронки. До того, как покинуть город Лачин, армяне подожгли дома, леса и даже кладбища", - отметил фотожурналист.