Существует потенциал для расширения поставок продукции белорусского оборонпрома в Азербайджан

Источник: Агентство международной информации Trend

Государственное внешнеторговое унитарное предприятие "Белспецвнештехника" Беларуси поставляет в Азербайджан практически всю производимую оборонную технику.

Об этом сказал Trend во вторник заместитель главы департамента по военному сотрудничеству "Белспецвнештехника" Алексей Полешаев, передает Day.Az.

По его словам, сотрудничество с азербайджанской стороной ведется уже на протяжении многих лет.

"В рамках нашего сотрудничества с министерствами обороны и оборонной промышленности мы поставляем в Азербайджан технику управления огнём и артиллерией, системы противовоздушной обороны, радиоэлектронной безопасности, а также многие другие. Кроме поставок для Азербайджана, мы также оказываем военно-технические услуги", - сказал он.

Полешаев сказал, что сотрудничество развивается в направлении расширения поставок в Азербайджан продукции белорусского оборонпрома.

"Наша техника пользуется спросом, поэтому мы видим потенциал дальнейшего развития отношений", - добавил он.