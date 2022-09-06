Существует потенциал для расширения поставок продукции белорусского оборонпрома в Азербайджан - госпредприятие - ФОТО
Источник: Агентство международной информации Trend
Государственное внешнеторговое унитарное предприятие "Белспецвнештехника" Беларуси поставляет в Азербайджан практически всю производимую оборонную технику.
Об этом сказал Trend во вторник заместитель главы департамента по военному сотрудничеству "Белспецвнештехника" Алексей Полешаев, передает Day.Az.
По его словам, сотрудничество с азербайджанской стороной ведется уже на протяжении многих лет.
"В рамках нашего сотрудничества с министерствами обороны и оборонной промышленности мы поставляем в Азербайджан технику управления огнём и артиллерией, системы противовоздушной обороны, радиоэлектронной безопасности, а также многие другие. Кроме поставок для Азербайджана, мы также оказываем военно-технические услуги", - сказал он.
Полешаев сказал, что сотрудничество развивается в направлении расширения поставок в Азербайджан продукции белорусского оборонпрома.
"Наша техника пользуется спросом, поэтому мы видим потенциал дальнейшего развития отношений", - добавил он.
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