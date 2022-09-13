Ответные шаги Азербайджана направлены на легитимные военные цели

Ответные шаги Азербайджана носили ограниченный характер и были нацелены на легитимные военные цели, а не на гражданское население.

Как сообщили Day.Az в Управлении пресс-службы МИД Азербайджана, об этом было сказано на брифинге для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в стране, с участием министра иностранных дел Джейхуна Байрамова и помощника Президента Азербайджана Хикмета Гаджиева.

Было отмечено, что акт агрессии, совершенный армянской стороной на условной государственной границе, является одним из звеньев в цепи военных и политических провокаций, совершенных Арменией в последние дни.