Все, что было сделано армянскими сепаратистами, не имеет никакой правовой основы, нелегитимно и не может быть применено

Встреча в Праге однозначно была очень важна. Но не по той причине, по которой сегодня распространяют инсинуации в Армении.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог и историк, глава Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека НАНА Ризван Гусейнов, комментируя надежды армянской стороны по поводу упоминания в итоговом заявлении участников четырехсторонней встречи в Праге Алматинской декларации от 21 декабря 1991 года.

В итоговом заявлении по итогам встречи есть ссылка на Алматинскую декларацию (о создании СНГ) от декабря 1991 года и Устав ООН. Но армянская сторона почему-то решила вырвать из контекста и комментировать вопрос так, будто бы в этом факте содержится какая-то польза для Армении.

Однако если даже просто беглым взглядом просмотреть указанную декларацию и Устав ООН, а затем перечитать пражский документ, то увидим, что у этих трех документов есть общие черты - в них утверждается принцип территориальной целостности и суверенитета государств. И нет никаких намеков на право народов на самоопределение и тому подобное.

Попытки некоторых армянских деятелей утверждать, что Алматинская декларация была принята, когда Карабах уже был вне состава Азербайджана, являются полной глупостью. Сепаратисты самовольно провозгласили "независимость", проигнорировав все процедуры, законодательство и конституцию СССР. Согласно закону "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР" от 3 апреля 1990 года, на который так любит ссылаться армянская сторона, отделиться путем референдума может только союзная республика, но никак не автономная область. Автономная область может обратиться к руководству республики, в составе которой находится, и последнее уже дает или не дает добро. Других путей отделения согласно советским законам не предусматривалось. Армяне пренебрегли этими законами, вместо этого развязав сепаратистский конфликт, террор и прямые военные действия против Баку.

Таким образом, все, что было сделано сепаратистами, не имеет никакой правовой основы, нелегитимно и не может быть применено, тем более с отсылкой к правовой базе ООН и Алматинской декларации. Превосходство принципа территориальной целостности и нерушимости границ зафиксировано и в документах ООН, и в Хельсинкском заключительном акте. Это те документы, на которых основан миропорядок и на которые опираются все государства мира.

В принципе, в жонглировании документом 1991 года нет ничего удивительного, потому что армянская сторона всегда предпочитала оперировать ненадуманными или сомнительными аргументами. Так, она упорно продолжает ссылаться на несуществующий уже Севрский договор, согласно которому якобы Армении должны были быть переданы несколько вилаятов Турции. Это уже стало традицией, что армянская сторона ссылается на те договора, которые потеряли свою силу. Взамен их были приняты новые документы, но армяне их почему-то не видят. Кроме того, любой документ корректируется, меняется со временем, и договаривающиеся стороны могут и аннулировать его, и изменить. Ни для кого не секрет, что в советские времена при изменении границ союзных республик их мнения особо не спрашивали. Карсский и Московский договора решили судьбу границ закавказских республик без учета мнения Азербайджана - Армении был отдан Зангезур, была создана армянская автономия в Карабахе, которой никогда не существовало, а Нахчыван был поставлен в такую ситуацию, что до сих пор является анклавом. Все это было сделано, не спрашивая согласия Азербайджана. Мы на этих моментах особого акцента не делаем, хотя можем, ссылаясь на то, что Азербайджан является правопреемником АДР, и никто нас в этом праве ограничить не может.

Рассчитывать на что-то можно в тех случаях, когда документы, на которые ссылаешься, имеют силу, либо если ты сам имеешь силу реанимировать их. Ни первого, ни второго у Армении не наблюдается, поэтому любые разговоры подобного рода только во вред армянам и армянской государственности.

Я бы посоветовал армянской стороне сосредоточиться на проблемах, содержащихся в собственной декларации о независимости, принятой в 1992 году. То ли он был принят второпях, то ли в Армении не нашлось нормальных юристов, но в документ были внесены такие пункты, которые противоречат международному праву и будут еще долго создавать проблемы для Армении.

В декларации о независимости Армении делается ссылка на не имеющий юридической силы акт об "объединении Армении и Нагорного Карабаха". Не существующий как независимая единица Нагорный Карабах в советское время вопреки всем законам и конституции СССР попытался объединиться с Арменией. Разумеется, это не удалось. Затем был разработан новый план - провозгласить так сказать независимость Карабаха. Результатом реализации этого плана было изгнание и истребление азербайджанского населения Карабаха.

Очень странно, что тридцать лет спустя в декларации независимости Армении все еще фигурирует пункт о "миацуме", о том, что Армения и часть территории суверенного Азербайджана являются двумя субъектами одного государства. На вот таких глупостях формируется и такими глупостями руководствуется армянская юриспруденция.

Но и это еще не все. Второй проблемный для армян момент в декларации о независимости гласит, что Армения, дескать, будет добиваться признания "геноцида армян" во всем мире. Там же звучит надуманный термин "западная Армения". То есть документ провозглашает в одном пункте территориальные претензии и к Азербайджану, и к Турции.

Все это создает серьезные проблемы для Армении в регионе и мире в целом. Вот на чем должны сосредоточиться армянские юристы и правительство. Это реальный фронт работы, которую они должны проделать ради спасения армянской государственности на Южном Кавказе.

Лейла Таривердиева