https://news.day.az/politics/1516836.html Отчет ANAMA по итогам работы за неделю
Отчет ANAMA по итогам работы за неделю
Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на агентство.
В ходе операций по разминированию 28 ноября - 3 декабря в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 4 противопехотные мины и 52 неразорвавшихся боеприпаса.
От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 117 гектаров, говорится в сообщении.
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