За 30 лет Армения не предложила ни одной конструктивной идеи для Южного Кавказа

За 30 лет своей независимости Армения не предложила ни одной конструктивной идеи для нашего региона.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью АМИ Trend, в частности, сказал посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев.

"Нидерланды - это пятая экономика Евросоюза, и 11 экономика мира по показателю ВВП на душу населения. Это один из мировых лидеров в области машиностроения, высокопродуктивного сельского хозяйства, судостроения, инноваций и эффективного управления водными ресурсами. И вы правомерно ставите вопрос о сходстве между нашими странами. Несмотря на различия в историческом развитии, географии и государственном строе, наши страны имеют немало общего. Во-первых, Нидерланды стали первой парламентской республикой в истории европейской цивилизации - в июле 1581 года после восстания против испанского господства и низложения испанского короля была провозглашена независимость страны. Что касается Азербайджана, то это первая парламентская республика в истории мусульманского мира. Кроме того, избирательные права для женщин в обеих странах были предоставлены почти одновременно - в 1919 году. В-третьих, толерантность и веротерпимость является отличительной чертой политической культуры и внутренней политики как Нидерландов, так и Азербайджана. Ещё один важный момент, объединяющий наши страны - и Нидерланды, и Азербайджан являются инициаторами крупных интеграционных проектов в своих регионах. Как известно, фундамент европейской интеграции был заложен именно Нидерландами. В конце Второй Мировой войны, в 1944 году, Нидерланды совместно с Бельгией и Люксембургом создали таможенный союз, а в 1951 году Нидерланды стали одной из 6 стран, подписавших договор о создании Европейского объединения угля и стали - прообраз современного Евросоюза", - сказал посол.

По его словам, Азербайджан также был пионером в плане региональных интеграционных инициатив, впервые предложив идею конфедерации Азербайджана, Грузии и Армении ещё в 1919 году во время Парижской мирной конференции.

"В 2021 году, после окончания Отечественной войны, Баку предложил ещё более широкую региональную платформу сотрудничества "3 плюс 3". Кстати, в обоих случаях эти инициативы были отвергнуты Арменией, которая за 30 лет своей независимости не предложила ни одной конструктивной идеи для нашего региона. Я не случайно делаю акцент именно на этой интеграционной характеристике, так как считаю, что она может стать в перспективе основой для совместных действий Баку и Гааги по укреплению сотрудничества как в самом регионе Южного Кавказа, так и между ЕС и нашим регионом", - добавил Мустафаев.