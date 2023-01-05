Наглая ложь, написанная Charlie Hebdo по заказу Парижа

Автор: Эльвин Сахаватоглы

Во французском журнале Charlie Hebdo опубликована статья, направленная против Азербайджана.

В статье отмечается, что Азербайджан якобы, используя войну в Украине, создает угрозу Армении и армянам, проживающим в Карабахе. Поэтому для армян необходимо мобилизоваться, иначе Армения и Карабах будут стерты с лица Земли.

Также в этой статье Армения и Карабах названы препятствием для геополитического плана, который свяжет Азербайджан и Турцию с Центральной Азией.

Очевидно, что отношение французского журнала к процессам на Южном Кавказе ничем не отличается от позиции официального Парижа.

Так что же на самом деле происходит между Азербайджаном и Арменией? Разворачиваются ли процессы так, как об этом пишет журнал Charlie Hebdo?

Автор статьи утверждает, что Азербайджан, используя войну в Украине, притесняет Армению. Это утверждение является по меньшей мере странным, и прямо с первого абзаца складывается ощущение, что автор, мягко говоря, не в теме. Ну или не очень внимательно следит за происходящим в регионе. Или он просто выполняет заказ французских властей? Ну как минимум он должен был знать, что отношения между Баку и Ереваном были напряженными еще за много-много лет до войны в Украине. Что в основе напряженности, длившейся почти 30 лет, лежат территориальные претензии именно Армении к Азербайджану. Азербайджан пытается решить вопрос в рамках норм международного права. Баку - победитель в войне и правая сторона, и ему не нужно использовать какие-либо геополитические процессы. Несмотря на это Баку в настоящее время выступает за мир в регионе, а Армения продолжает ставить под угрозу свою безопасность, предъявляя территориальные претензии Азербайджану.

Французский журнал, офис которого находится за тысячи километров от Еревана, обеспокоен тем, что Армения и Карабах будут стерты с лица земли. Интересно, а публиковал ли, призывающий сегодня французов мобилизоваться в поддержку армян, журнал Charlie Hebdo материал или карикатуру на акты вандализма, совершенные в городах Азербайджана, писал ли статьи о наших городах, стертых с лица земли, о массовых братских могилах, казненных армянами гражданских? Естественно, нет. Ну потому что так работает демократия по-французски, а французский журнал не может выйти за рамки официальной позиции Парижа.

В статье также содержатся утверждения о том, что Баку создает "угрозу" для армян в Карабахе. На самом деле, Азербайджан неоднократно заявлял, что армяне в Карабахе являются гражданами нашей страны и будут обеспечены всеми правами в соответствии с Конституцией Азербайджана. Армянам в Карабахе угрожает не Азербайджан, а неконструктивная позиция официального Парижа. Потому что в тот момент, когда Азербайджан близок к заключению мирного договора с Арменией и признанию гражданских прав и свобод армян в Карабахе, Париж пытается сорвать этот процесс, что вдохновляет Ереван и сепаратистов в Карабахе на новые провокации. А рост напряженности ставит под вопрос будущее мирных армян в Карабахе, усложняет условия их жизни.

Charlie Hebdo утверждает, что Армения и Карабах являются препятствиями на пути геополитического плана, который соединит Азербайджан и Турцию с Центральной Азией. Налицо ангажированное отношение редакции (читай Парижа) к процессам в регионе, однако автор неохотно, косвенно признает, что Армения является препятствием для проектов, которые планируется осуществить в регионе. И действительно, препятствием номер один на пути реализации глобальных экономических проектов, запланированных на Южном Кавказе, являются Армения и ее игры вокруг Карабаха. В трехстороннем заявлении, подписанном 10 ноября 2020 года, четко указано, что Армения должна создать условия для открытия Зангезурского коридора, который соединит западные районы Азербайджана с Нахчываном. Несмотря на то, что официальный Ереван взял на себя эти обязательства, он уже два года тормозит, а зачастую и торпедирует процесс нормализации в регионе. Это препятствует открытию дороги, которая соединит Азербайджан и Турцию с Центральной Азией, а также западные районы страны с Нахчываном.

А Charlie Hebdo, как нельзя кстати, под рукой и публикует статью, полную неумных утверждений, но полностью соответствующую генеральной линии Парижа. И это еще раз подтверждает реноме Парижа - подходить к процессам в регионе исключительно в рамках собственных интересов, не принимая во внимание справедливую позицию других сторон.

Ярким примером тому являются необоснованные обвинения, выдвинутые в самом конце прошлого года в Совете Безопасности ООН под непосредственным "дирижерством" Парижа в связи с ситуацией на Лачинской дороге. Судя по всему, Париж, потерпевший сокрушительное поражение в результате выверенных дипломатических маневров Азербайджана, уже предпочитает говорить языком маргинального Charlie Hebdo.

Ход событий показывает, что официальному Баку не интересна позиция ни французских властей, ни медиа, пишущих по заказу - таких как Charlie Hebdo. Азербайджан предпринимает все шаги в соответствии с нормами международного права и трехсторонним заявлением от 10 ноября. По этой причине официальный Баку в ближайшее время достигнет поставленных целей, связанных как с Карабахом, так и с Зангезурским коридором.