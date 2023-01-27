Турция решительно осуждает теракт в посольстве Азербайджана в Иране

Сегодня посол Турции в Российской Федерации Мехмет Самсар прибыл в посольство Азербайджана в Москве, чтобы выразить соболезнования и поддержку своей страны в связи с вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Тегеране, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на посольство Азербайджана в Российской Федерации.

В ходе состоявшейся встречи посол Полад Бюльбюльоглы подробно проинформировал турецкого коллегу о вооруженном нападении на посольство Азербайджана в Иране, подчеркнул, что данное нападение является террористическим актом и принимающее государство несет полную ответственность за эту трагедию, особо отметив недопустимость нападений на дипломатические миссии.

Посол Азербайджана особо подчеркнул, что Орхан Аскеров служил в посольстве Азербайджана в Москве и знал его лично. Он с гордостью отметил, что получившие ранения Махир Иманов и Васиф Тагиев, героически нейтрализовавший террориста, также работали в Посольстве в Москве.

Мехмет Самсар подчеркнул, что в истории своей страны турецкие дипломаты много раз также подвергались террористическим нападениям, и отметив, что потрясен данной трагедией, добавил, что его страна решительно осуждает это нападение. Турецкий дипломат выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего Орхана Аскерова и пожелал выздоровления Васифу Тагиеву и Махиру Иманову.

Также на встрече стороны выразили уверенность в том, что организаторы и исполнитель данного террористического акта понесут самое суровое наказание.

Посол Полад Бюльбюльоглы поблагодарил Мехмета Самсара, правительство и народ Турции за оказанную моральную поддержку.