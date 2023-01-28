https://news.day.az/politics/1532724.html Сотрудники посольства Азербайджана в Иране будут эвакуированы завтра
Сотрудники посольства Азербайджана в Иране будут эвакуированы завтра
Эвакуация сотрудников посольства Азербайджана в Иране и членов их семей запланирована на завтра.
Об этом сказали Day.Az в министерстве иностранных дел Азербайджана.
Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.
Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.
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