Джейхун Байрамов выступил с видеообращением на 52-й сессии Совета ООН по правам человека

28 февраля 2022 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов выступил с видеообращением от имени Движения неприсоединения на "Мероприятии высокого уровня по случаю 35-й годовщины Декларации Развития" в Женеве в рамках сегмента 52-й сессии Совета ООН по правам человека.

Как сообщили Day.Az в МИД, мероприятие было инициировано азербайджанской стороной в качестве председателя Движения Неприсоединения и организовано Верховным комиссариатом ООН по правам человека совместно с председательством Азербайджана в соответствии с резолюцией 49/8, принятой на 49-й сессии Совета по правам человека.

В своем выступлении министр Джейхун Байрамов от имени ДН поблагодарил Верховный Комиссариат ООН по правам человека за содействие в организации мероприятия. Он подчеркнул, что Декларация, 35-летие которой отмечается, определяет "развитие" как права человека. Тем не менее, несмотря на единодушное признание права на развитие в качестве прав человека в Плане действий и Венской декларации, принятой в 1993 году, наблюдались попытки ошибочного толкования его концепции и разделяющий международный дискурс.

Мероприятие продолжилось выступлениями высокопоставленных представителей стран.