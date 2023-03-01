Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем правительства КНР

1 марта министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился со специальным представителем правительства Китайской Народной Республики по делам стран Евразии Ли Хуэйем, прибывшим в Азербайджан для участия в Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, который пройдет в Баку.

Как сообщили Day.Az в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, в ходе встречи стороны положительно оценили динамику развития политических, торгово-экономических и транспортных связей между Азербайджанской Республикой и КНР, подчеркнули важность развития сотрудничества в других областях, представляющих взаимный интерес, и выразили удовлетворение официальными визитами на высоком уровне между двумя странами в последние годы.

В ходе встречи отмечалась важность развития сотрудничества между городами и регионами двух стран, организации взаимных визитов. Была дана высокая оценка деятельности азербайджано-китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Джейхун Байрамов остановился на широких возможностях дальнейшего укрепления сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в сфере транспорта, транзита и логистики и отметил важную роль, которую призвана сыграть в развитии такого сотрудничества и привлечении инвестиций Алятская свободная экономическая зона.

Обсудив вопросы укрепления связей в различных сферах, стороны подчеркнули важность продолжения сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Глава МИД проинформировал гостя о последствиях 30-летней оккупации Арменией азербайджанских территорий, постконфликтной ситуации после 2020 года, шагах, предпринимаемых Азербайджаном для установления мира в регионе, а также о строительно-восстановительных работах и существовании минных угроз на освобожденных территориях.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.