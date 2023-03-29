Основой для всех успехов Азербайджана было руководство Гейдара Алиева

Источник: Агентство международной информации Trend

Первое мое знакомство с Гейдаром Алиевым состоялось в 1968 году в доме маэстро Ниязи. Мне тогда было 20 лет, я вернулся из Португалии. Гейдар Алиев был председателем Комитета государственной безопасности. Ниязи познакомил нас. Год спустя Гейдар Алиев был избран руководителем Азербайджана. Представьте себе, в 70-е годы мои сверстники - Полад Бюльбюльоглу, Зейнаб Ханларова, Муслим Магомаев, Фидан и Хураман Гасымовы и другие - всегда чувствовали внимание и заботу Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az, об этом в интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" сказал народный артист СССР, ректор Бакинской музыкальной академии, профессор Фархад Бадалбейли.

Он добавил, что Гейдар Алиев придавал значимость искусству, особо ценил деятелей культуры:

"Он часто собирал интеллигенцию, деятелей искусства, талантливых людей, проводил с ними встречи, интересовался их проблемами, заботами. Он поддерживал людей искусства. Показ балета Фикрета Амирова "Тысяча и одна ночь" в Кремлевском дворце был редким событием для того времени. Эта премьера стала возможной благодаря лично Гейдару Алиеву", - подчеркнул Ф. Бадалбейли.

Ф. Бадалбейли отметил, что благодаря инициативе Гейдара Алиева больше всего почетных званий в масштабах СССР удостаивались и награждались люди искусства из Азербайджана.

"Говорят, что однажды руководитель Украины Щербицкий, в шутку спросил Гейдара Алиева, как получается, что население Украины больше населения Азербайджана, но у нас меньше людей, чем у вас, получивших звание Героя социалистического труда. На что Гейдар Алиев ответил, что, видимо, наш народ более талантлив. То есть в советское время в основе достижений во всех сферах лежал личный контроль, руководство Гейдара Алиева. Он старался, чтобы азербайджанские фамилии часто звучали в союзном масштабе. Все это было большим стимулом для людей искусства. Писались новые произведения, ставились спектакли, проходили премьеры. Наша культура развивалась быстрыми темпами", - сказал Ф. Бадалбейли.

Профессор также отметил, что эта политика, внимание и забота о культуре продолжались и в годы независимости. "Это были очень тяжелые годы: развалился СССР, рухнула экономика. Наши зарплаты были очень низкими, и около 30 профессоров были вынуждены уехать за границу. Но после прихода Гейдара Алиева к руководству страной, он заинтересовался нашим социальным положением и оказал поддержку. Он часто посещал открытия и встречался с нами. Я также отмечу еще один важный момент: Гейдар Алиев брал нас с собой во время зарубежных поездок, где мы давали концерты. Он говорил, что пусть весь мир узнает об азербайджанской культуре и искусстве. Представьте себе, он находил время между напряженными переговорами и встречами, чтобы уделить внимание нашей культуре. Гейдар Алиев подходил к каждой сфере и к каждому вопросу академически. Это его школа, и на сегодня, и на будущее.

Мы с гордостью говорим, что фундамент сегодняшнего независимого и сильного Азербайджана заложил великий лидер Гейдар Алиев. Я уверен, что его душа радуется, потому что Президент Азербайджана, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев исполнил завещание Гейдара Алиева и освободил Карабах. В Шуше, на Джыдырдюзю, на фестивале "Харыбюльбюль", мы со слезами на глазах слушали произнесенные много лет назад Гейдаром Алиевым слова: "Мы обязательно вернемся на наши исторические земли". Каждый из нас гордится тем, что мечта великого лидера сбылась, наши земли были освобождены от врага, - сказал Ф. Бадалбейли.