Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Палестины

30 марта состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Палестины Риядом аль-Малики в городе Рамалла.

Как передает в четверг Day.Az, по окончании встречи министры выступят с заявлениями для прессы.