https://news.day.az/politics/1550968.html Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Палестины
Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Палестины
30 марта состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Палестины Риядом аль-Малики в городе Рамалла.
Как передает в четверг Day.Az, по окончании встречи министры выступят с заявлениями для прессы.
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