Азербайджанские студенты и молодежь выразили решительный протест послу Армении в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Варужану Нерсесяну на мероприятии на тему "Нагорный Карабах: ситуация после войны 2020 года", организованном армянскими студентами, обучающимися в Лондонском университете Queen Mary (QMUL).

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, учредитель Движения азербайджанской молодежи Британии Гасым Гурбанов сообщил, что члены Движения за неделю узнали об организации встречи с участием посла Варужана Нерсесяна, баронессы Кэролайн Кокс и английского историка и конфликтолога Лоуренса Бройерса, известных своей антиазербайджанской позицией.

В официальном обращении к руководству QMUL наши студенты заявили о невозможности участия в данной встрече баронессы Кокс, имя которой склонялось международными организациями антиисламского толка в связи с получением взятки. Кроме того, потребовав изменения названия мероприятия из-за отсутствия в Азербайджане административной территории, именуемой Нагорным Карабахом, они предложили пригласить на встречу также посла Азербайджана и провести диалог, с тем чтобы обеспечить информационный баланс.

"Хотя нам удалось добиться отстранения баронессы Кокс от встречи, тем не менее, остальные наши требования остались без ответа. Поэтому все наши студенты консолидировались и приняли участие в этой встрече", - сказал наш соотечественник.

По его словам, во встрече участвовали граждане различных стран, студенты, профессорско-преподавательский состав и представители медиа - всего 70-80 человек.

Выступивший сначала профессор Лоуренс Бройерc, якобы, пожелал продемонстрировать свою непредвзятость и беспристрастность на эту тему, однако утверждение о "гуманитарном кризисе" выдало его проармянскую позицию.

Посол Aрмении, увидев азербайджанских участников, воздержался от употребления таких слов, как "арцах", "Шуши", использовал карту, свидетельствующую о том, что Карабах расположен на территории Азербайджана, однако его выступление о карабахском конфликте, Второй Карабахской войне и "гуманитарном кризисе", носившее характер дезинформации, вызвало протест азербайджанских студентов.

"Дабы не допустить того, чтобы армяне прибегли к провокации, мы с самого начала договорились с нашей молодежью, что будем вести себя хладнокровно, спокойно выслушаем сказанное и зададим вопросы. Но когда посол сказал, что во II Карабахской войне с азербайджанской стороны воевали прибывшие из Сирии наемники, я не сдержался. С места сказал послу на английском языке "Не лгите людям! He говорите того, чего не было и то, что не можете доказать! Здесь нельзя распространять армянскую пропаганду", - добавил Гасым Гурбанов.

Интересно то, что охранник на мероприятии отказался выполнить требование армянского модератора вывести из аудитории представителя азербайджанской молодежи, защищавшего интересы своей страны. "Никогда не забуду, в каком положении в этот момент оказался армянский модератор", - сказал наш соотечественник.

В части мероприятия, посвященной вопросам и ответам, учредителю Движения азербайджанской молодежи, несмотря на все попытки армянского модератора, удалось задать послу Армении 3 вопроса.

Первый вопрос был такой: "На протяжении 8 лет вы являлись помощником президента Сержа Саргсяна. Хочу напомнить слова вашего президента. "До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутить. Они думали, что армяне не поднимут руку на мирное население, но мы сломали этот стереотип", - Саргсян сказал это Томасу де Ваалу. Прежде это никогда не опровергалось. Вы сожалеете об этих словах вашего президента, а может, в результате 44-дневной войны осенью 2020 года была уничтожена и ваша непристойная риторика?"

Затем послу Армении был задан следующий вопрос: "В своем выступлении вы напомнили о Хельсинкском пакте, говорили о международном праве, праве той или иной "нации" на самоопределение. Складывается такое впечатление, что все вы невинны и выступаете за международное право. Вы и об этом вспомнили после 2020 года? А может, кто-то напоминал вам об этом в течение 30 лет? В таком случае где исполнение 4 резолюций ООН? Где открытие Зангезурского коридора? Почему не выполняются международные соглашения?".

Когда прозвучал вопрос нашего соотечественника "Вы пытаетесь преподнести свою страну как гуманную, я предоставлю вам такую возможность. Готово ли руководство Армении принять 300 тысяч азербайджанских беженцев, депортированных из Зангезура в последние годы минувшего столетия? Президент Ильхам Алиев заявил, что армянам Карабаха, являющимся гражданами Азербайджана, будут предоставлены конституционные права, равно как и всем гражданам республики. Готово ли руководство Армении предоставить азербайджанским беженцам из Зангезура все права?", участники мероприятия стали свидетелями неспособности посла Армении ответить на справедливые вопросы.

Армянский модератор попытался обвинить нашего молодого соотечественника в том, что тот задает вопросы вне очереди, однако услышал следующий ответ: "Вы неправы, поэтому боитесь моих вопросов. Если бы правда была на вашей стороне, то вы бы никогда не попытались бы заставить меня замолчать. Я бы в культурной форме адресовал свои вопросы, а ваш посол отвечал на них. Поэтому сейчас вы пытаетесь заглушить голос правды".

Гасым Гурбанов даже принял предложение встретиться с послом Армении не перед камерой, а тет-а-тет в стенах университета. "Подойдя ко мне, посол с усмешкой спросил, мол, вы из оппозиции?". Когда я ответил, что "нахожусь в оппозиции лишь к врагам моего государства", он понял, с кем говорит. В ходе беседы я пришел к такому выводу, что этот 50-летний человек, 20 лет проработавший на самых высоких должностях, - неопытный дипломат. Наша беседа дошла до такого уровня, что армянский посол вынужден был сказать, что "Карабах - это Азербайджан!", и признать лживые высказывания армян", - добавил наш соотечественник.