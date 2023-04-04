Фуад Мурадов встретился с членами парламента Онтарио

В рамках визита в Канаду состоялась встреча председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова с депутатами парламента Онтарио Франческо Сорбарой, Анной Робертс и Майклом Тиболло, а также обсуждения на различные темы.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, депутаты были проинформированы о том, что современный Азербайджан, являющийся лидирующим на Южном Кавказе государством, обладает мультикультуральными традициями, что после прекращения армянской оккупации он вступил в новый этап развития. Канадские депутаты отметили, что непременно посетят Дом Азербайджана, который откроется в Торонто, подчеркнули, что мы и впредь должны быть ориентированы на развитие, которое поведет нас вперед.

Председатель комитета также встретился со спикером парламента Онтарио Тедом Арноттом. Перед встречей спикер представил председателя и сотрудников Государственного комитета по работе с диаспорой членам парламента и вкратце проинформировал их о визите.

Председатель комитета, выразив признательность за радушную встречу, подробно остановился на целях визита в Канаду. Он констатировал, что в рамках визита предусмотрены организация встречи с азербайджанской общиной, ознакомление с деятельностью наших соотечественников, обсуждение планов на будущее, проведение церемонии открытия Дома Азербайджана, а также взаимных обсуждений, связанных с поддержкой новых проектов.

Было отмечено, что более, чем в 70 странах мира проживают около 50 миллионов азербайджанцев, что комитет на основе рекомендаций Президента Азербайджана поддерживает тесные связи с нашими общинами за рубежом, в том числе соотечественниками, проживающими в Канаде, и предпринимает шаги, направленные на их организационное становление.

Принимавшая участие во встречах председатель Азербайджанского центра искусства и культуры "Ветен" Лалин Гасанова рассказала о возглавляемой ею организации, представила подробную информацию о миссии Дома Азербайджана, который откроется в Торонто.

На встречах, проведенных в парламенте Онтарио, состоялся обмен мнениями и прозвучали предложения по ряду других вопросов относительно дальнейшего сотрудничества.