В Oттаве и Монреале состоялась встреча с азербайджанской общиной

В рамках визита в Канаду состоялась встреча сотрудников Государственного комитета по работе с диаспорой с членами азербайджанской общины, проживающими в Оттаве и Монреале.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу госкомдиаспоры, на мероприятии, начавшемся с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Канады, минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность нашей страны.

Поприветствовав участников мероприятия, к которому также присоединились наши соотечественники из Южного Азербайджана, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов выразил членам общины признательность за проведение в Оттаве и Монреале широкомасштабной информационной кампании и организацию акций с целью пропаганды азербайджанских реалий во время 44-дневной Отечественной войны. Напомнив о поручениях и рекомендациях Президента Ильхама Алиева на проведенном в Шуше V Съезде азербайджанцев мира, председатель комитета представил информацию о механизмах единства азербайджанских общин за рубежом во имя обеспечения солидарности наших соотечественников, проживающих в зарубежных странах, и более активного и организованного доведения азербайджанских реалий до канадской общественности в поствоенный период. Он коснулся деятельности координационных советов, домов Азербайджана и азербайджанских воскресных школ, привлек внимание к открытию Дома Азербайджана в Торонто.

Был представлен широкий видеоотчет о направлениях деятельности комитета и реализованных им проектах, показаны просветительские видеоролики.

Мероприятие продолжалось демонстрацией видеовыступления Президента Ильхама Алиева по случаю Дня Победы.

Выступившие на встрече члены общины расценили начало работы Дома Азербайджана в Торонто как важное событие, поздравили нашу общину в Торонто по этому случаю. Были высказаны мнения и предложения о последовательной работе в области организационного становления наших соотечественников, системном осуществлении диаспорской деятельности на основе национально-духовных ценностей, доведении правого дела нашей страны до мировой общественности, возникающих трудностях, работе, предстоящей на последующем этапе.

К мероприятию также присоединились участники II и III летних лагерей диаспорской молодежи.

Отметим, что в Оттаве успешно функционирует воскресная школа азербайджанского языка "Карабах".