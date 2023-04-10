В американском городе Сан-Хосе состоялась встреча с азербайджанской общиной

В рамках визита в США состоялась встреча сотрудников Государственного комитета по работе с диаспорой (ГКРД) с азербайджанцами, проживающими в городе Сан-Хосе штата Калифорния и его пригородах.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, на мероприятии, начавшемся с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Соединенных Штатов Америки, минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность нашей страны.

Открывая встречу вступительным словом, руководитель Азербайджанского культурного центра Северной Калифорнии Айнур Агаева подробно рассказала о деятельности организации.

Мероприятие продолжалось представлением видеороликов, отражающих работу комитета, и Марша диаспоры.

Председатель комитета Фуад Мурадов, поприветствовав участников встречи, выразил членам общины признательность за активность и патриотизм, проявленные в доведении азербайджанских реалий до мировой общественности во время Второй Карабахской войны и в поствоенный период, подчеркнул, что проживающие в США азербайджанцы играют большую роль в популяризации азербайджанской культуры..

Напомнив о рекомендациях Президента Ильхама Алиева на проведенном в Шуше V Съезде азербайджанцев мира, председатель комитета представил подробную информацию о направлениях многогранной деятельности ГКРД, координационных советах, домах Азербайджана, азербайджанских воскресных школах, летних лагерях диаспорской молодежи, объединяющих диаспорские организации на единой платформе, и других крупномасштабных проектах.

Выступивший на мероприятии консул генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе Расим Дашдамиров и сотрудник посольства Азербайджана в США высказали мнения и рекомендации в связи с деятельностью общины. Было отмечено, что больше всего азербайджанцев в штате Калифорния проживает в Сан-Хосе, наша молодежь в основном занята здесь в сферах науки и ИТ.

Затем было представлено видеовыступление Президента Ильхама Алиева по случаю Дня Победы.

В ходе обсуждений на мероприятии с участием представителей диаспорских организаций, осуществляющих деятельность в штате Калифорния, и активистов диаспоры говорилось о результатах последовательной, целенаправленной и системной работы, проводимой в области организационного становления азербайджанской диаспоры, было привлечено внимание к достигнутым успехам.

Наши соотечественники поблагодарили руководство и сотрудников комитета за организацию встречи азербайджанцев, проживающих в штате Калифорния, проявление к ним постоянного внимания и интереса. Oни расценили нынешнюю встречу как один из важных шагов, предпринятых для сетевого взаимодействия и организационного становления наших земляков. Наши соотечественники заявили, что и впредь будут защищать справедливую позицию Азербайджана в стране проживания, отметили, что интересы азербайджанского народа и государства всегда будут для них превыше всего.

Мероприятие завершилось взаимным обменом мнениями и ответами на вопросы.