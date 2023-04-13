В Узбекистане состоялось открытие «Дней города Шуша»

В столице Узбекистана Ташкенте по случаю объявления города Шуша Культурной столицей тюркского мира 2023 года по инициативе Международного фонда тюркской культуры и наследия и в рамках совместного проекта с Азербайджанским культурным центром имени Гейдара Алиева состоялась официальная церемония открытия "Дней города Шуша".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии, прошедшей в Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева, приняли участие министр культуры и туризма Узбекистана Озодбек Назарбеков, президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев, директор Агентства культурного наследия при Министерстве туризма и культурного наследия Узбекистана Баходир Абдикаримов, послы тюркских государств, аккредитованные в Ташкенте, представители государственных и правительственных учреждений, другие официальные лица, многочисленные авторитетные гости, представители СМИ.

В числе мероприятий, которые будут организованы в рамках "Дней города Шуша", - международные конференции, презентации книг, выставки фотографий и публикаций, показ карабахских национальных костюмов, проведены художественно-поэтические композиции и концерты, посвященные истории, культуре, литературе и искусству древнего города Шуша - культурной столицы Азербайджана.

В начале мероприятия его участники возложили венки и цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева, установленному перед Культурным центром, а также к мемориальному комплексу, посвященному шехидам и Победе. В фойе Азербайджанского культурного центра гостям была представлена выставка фотографий и публикаций под названием "Свободная и процветающая Шуша".

Выступивший на открытии, которое прошло в большом конференц-зале Культурного центра, директор Азербайджанского культурного центра Гейдара Алиева Самир Аббасов назвал цикл мероприятий "Дни города Шуша", впервые проводимых в Узбекистане, важным событием для культурно-общественной жизни не только Азербайджана, но и Узбекистана.

Он рассказал об исключительной роли города в азербайджанской культуре, музыке и поэзии. Шуша была освобождена в результате 44-дневной Отечественной войны. Город был объявлен Президентом Ильхамом Алиевым культурной столицей Азербайджана, а международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) приняла решение объявить Шушу столицей тюркской культуры в 2023 году. Шуша, подчеркнул оратор, стала культурной столицей не только Азербайджана, но и всего тюркского мира.

Выступивший затем посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев напомнил, что Шуша, которая имеет особое значение для государства и народа Азербайджана, долгое время находилась под армянской оккупацией. За время оккупации город был разрушен, были уничтожены исторические памятники. Отметив, что освобождение Шуши от армянской оккупации стало очень важным историческим событием, Г.Гулиев сказал, что проводимые в настоящее время в городе восстановительные работы и организация в Шуше важных международных мероприятий вызывают у каждого азербайджанца чувство гордости.

Президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева назвала церемонию открытия "Дней города Шуша" в Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева, столетие со дня рождения которого отмечается в этом году, грандиозным событием. Г.Эфендиева подчеркнула, что в связи с объявлением города Шуша культурной столицей тюркского мира возглавляемый ею Фонд планирует провести "Дни города Шуша" в разных странах мира. Первое мероприятие было проведено в турецком городе Бурса в конце прошлого года, а в этом году "Дни города Шуша" впервые были организованы в Узбекистане. Она рассказала о вкладе Шуши в азербайджанскую культуру и литературу. Подчеркнув, что город является колыбелью азербайджанской музыки, мугама и поэзии, Г.Эфендиева отметила важность донесения до всего мира богатого культурного наследия края.

Президент фонда отметила, что Шуша - центр и город-крепость Карабахского ханства - является родиной многих азербайджанских писателей, композиторов и мыслителей, она славится многочисленными уникальными памятниками. По ее словам, проведение "Дней города Шуша" - это встреча культур народов, имеющих общие корни, ценности и традиции, а сама Шуша не только становится площадкой для сотрудничества тюркских государств, но и знаменует собой начало новой эры в тюркском мире.

О политических связях между двумя странами и их динамичном развитии в последние годы рассказал министр культуры и туризма Узбекистана Озодбек Назарбеков, который особо отметил высокий уровень отношений между Азербайджаном и Узбекистаном в сфере культуры.

Министр высоко оценил проведение "Дней города Шуша" в рамках проекта Международного фонда тюркской культуры и наследия и подчеркнул, что это мероприятие является важным и значимым событием для культуры не только Азербайджана, но и Узбекистана.

Назвав Шушу сердцем Азербайджана, министр рассказал о своем интересе к истории и культуре города, отметив, что он поражен его богатым культурным наследием. По его словам, объявление города Шуша культурной столицей тюркского мира является предметом гордости и значимым событием для всех братских тюркских государств.

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств Мехмет Сурейя Эр и директор Агентства культурного наследия Узбекистана Баходир Абдикаримов подчеркнули важность сотрудничества с Международным фондом тюркской культуры и наследия и отметили, что этот проект послужит развитию солидарности и сотрудничества стран тюркского мира. Объявление исторического города Шуша, обладающего высоким искусством архитектуры и градостроительства, культурной столицей тюркского мира, говорили выступавшие, сделало его новым символом единства и сплоченности всего тюркского мира. Подчеркивалось, что побратимство города Шуша с узбекским городом Хива является важным историческим и культурным событием.

Затем участники мероприятия посмотрели документальный фильм о Хуршидбану Натаван, созданный в рамках проекта Международного фонда тюркской культуры и наследия. Фильм включает в себя как документальные кадры, так и художественные сцены, посвященные жизни и творчеству известной азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван. Сценарист фильма - Ульвия Гейдарова, режиссер - Захра Гулиева. На главную роль была приглашена народная артистка Азербайджана Мехрибан Зеки.

В художественной части мероприятия прозвучали азербайджанские и узбекские песни и мугамы в исполнении народного артиста Узбекистана, художественного руководителя ансамбля "Ялла" Фарруха Закирова, а также мугамного трио азербайджанских музыкантов Нисбет Сардаевой, Рустама Муслюмова и Эльнура Салахова. Состоялись также яркие выступления танцевального ансамбля "Азербайджан гызлары" Азербайджанского культурного центра и всемирно известного музыкально-танцевального коллектива "Озбегим йошлары".

В заключение церемонии президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева вручила официальным гостям и организаторам мероприятия сувениры по случаю "Дней города Шуша" в Узбекистане.