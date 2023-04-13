Глава МИД Канады встретилась с членами азербайджанской диаспоры

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли (Melanie Joly) встретилась с членами азербайджанской диаспоры в стране.

Как передает Day.Az, об этом канадский министр сообщила в своем аккаунте в Twitter.

"Вчера в Торонто я разговаривала с членами сети азербайджанцев в Канаде, и мы обсудили важный вклад азербайджанской диаспоры, а также поддержку, которую Канада оказывает на пути к миру между Азербайджаном и Арменией", - отметила министр.