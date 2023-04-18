Проживающие в Стокгольме азербайджанцы потребовали дать правовую оценку насильственным действиям Армении

Действующая в Стокгольме Шведско-азербайджанская ассоциация SAF решительно осудила пытки азербайджанских военнослужащих, взятых в заложники Арменией.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, в заявлении, адресованном от имени ассоциации шведской общественности и международным организациям, разъясняются причины, по которым попали в заложники военнослужащие Азербайджанской армии Бабиров Агшин Габиль оглу 2004 года рождения и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу 2003 года рождения, доводятся до внимания факты бесчеловечного обращения с ними.

Подчеркивается, что Армения не выполнила свои обязательства в рамках важных международных актов, включая Женевскую конвенцию - конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Ассоциация требует от соответствующих международных организаций изучить факт насилия, дать надлежащую правовую оценку, содействовать немедленному и безоговорочному освобождению азербайджанских военнослужащих.