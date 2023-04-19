В Риме прошла акция по посадке деревьев, посвященная 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева

В известном парке "Вилла Боргезе" в Риме прошла акция по посадке деревьев, посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Акция была организована посольством Азербайджана в Италии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие посол Азербайджана в Италии Рашад Асланов, посол Азербайджанской Республики в Ватикане Ильгар Мухтаров, сотрудники посольств, руководитель отдела по охране окружающей среды мэрии города Рима Росарио Фабиано, руководство и сотрудники мэрии.

Кроме того, в акции приняли участие находящиеся в Италии с рабочим визитом депутаты Милли Меджлиса - руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Италия Азер Керимли и член рабочей группы, председатель комитета Милли Меджлиса Таир Миркишили, а также руководитель итальяно-азербайджанской группы дружбы при Межпарламентском союзе Сената Италии Марко Скурриа и президент Итальяно-Азербайджанской торговой палаты Мануэла Тральди.

Выступившие на мероприятии говорили о наполненном высоким смыслом жизненном пути и многогранной деятельности общенационального лидера азербайджанского народа, создателя современного независимого Азербайджанского государства великого лидера Гейдара Алиева, а также его исключительных заслугах в налаживании азербайджано-итальянских отношений, которые сегодня поднялись до уровня стратегического партнерства.

Отмечалось, что Распоряжением Президента Ильхама Алиева 2023 год, когда отмечается 100-летие со дня рождения великого лидера, объявлен в Азербайджане "Годом Гейдара Алиева". В связи со знаменательным юбилеем в течение года в различных городах Италии будет проведен цикл мероприятий, цель которых - информирование широкой общественности о наследии и идеях великого лидера.

В заключение акции участники мероприятия посетили установленный в парке "Вилла Боргезе" Фондом Гейдара Алиева в 2012 году памятник великому азербайджанскому поэту и мыслителю Низами Гянджеви, возложили к нему цветы.