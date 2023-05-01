105-летие Мехти Гусейнзаде будет отмечено в Словении

2 мая депутаты Милли Меджлиса - руководитель рабочей группы по межпарламентским связям со Словенией Агалар Велиев, члены группы Эльнур Аллахвердиев и Рафаэль Гусейнов посетят город Нова-Горица Республики Словения.

Об этом Day.Az сообщили в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Отмечено, что депутаты встретятся с членами межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном Национальной ассамблеи Словении, обменяются мнениями о перспективах сотрудничества.

Кроме того, члены групп дружбы парламентов обеих стран примут участие в мероприятии, организованном посольством Азербайджана в Словении по случаю 105-летия со дня рождения Героя Советского Союза Мехти Гусейнзаде.