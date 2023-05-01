Фуад Мурадов встретился с нашей диаспорой в Казани и посетил Дом дружбы народов Татарстана

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, находящийся с визитом в Татарстане, встретился с руководителями и активистами национально-культурных автономий Азербайджана - городах Казань, Альметьевск, Бугульма и Буинск, передает Day.Az.

Поприветствовав наших соотечественников, председатель говорил о диаспорском строительстве, осуществляемом в соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева, направлениях многогранной деятельности комитета, функционировании в зарубежных странах уже 20 домов Азербайджана, 15 координационных советов, азербайджанских воскресных школ, организованных под названиями "Карабах", "Низами Гянджеви" и пр., IV Летнем лагере диаспорской молодежи, который будет проведен в нынешнем году в Нахчыване в рамках "Года Гейдара Алиева". Он высоко оценил тесную интеграцию нашей общины в Татарстане в местное общество и дал рекомендации в этом направлении.

Принимавший участие в мероприятии председатель Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики Фуад Нагиев рассказал о туристических возможностях нашей страны и призвал диаспору проявить активность в этом направлении.

Руководитель Национально-культурной автономии Азербайджана Бахрам Мустафаев представил подробную информацию о нынешнем положении нашей диаспоры в Татарстане, реализованных ею проектах, планах на будущее, азербайджанской воскресной школе, функционирующей при Доме дружбы народов.

Встреча завершилась проведением обмена мнениями и ответами на вопросы.

Затем гости посетили Дом дружбы народов Татарстана и Национальную библиотеку Республики Татарстан. Директор Дома дружбы Ирек Шарипов проинформировал гостей о деятельности Ассамблеи народов Татарстана и возглавляемой им структуры. Он отметил, что благодаря вкладу в национально-культурное разнообразие Татарстана, общественно-политическую и гуманитарную сферы, азербайджанская диаспора снискала большой авторитет среди местной общественности.

Председатель комитета довел до внимания диаспорскую политику Азербайджанского государства, шаги, предпринятые в области диаспорского строительства на основании указаний и рекомендаций главы государства, проекты, реализованные для достижения единства и солидарности наших соотечественников. Он выразил удовлетворение взаимным сотрудничеством нашей диаспоры в Казани с Ассамблеей и Домом дружбы народов Татарстана.

Гости ознакомились с созданным в Доме дружбы уголком Азербайджана, посмотрели репетицию членов танцевального кружка.

От имени комитета Дому дружбы народов Татарстана были преподнесены памятные подарки, отражающие духовные ценности нашего народа.

А в ходе ознакомления с Национальной библиотекой было отмечено, что в этом учреждении культуры хранятся 2 тысячи книг, связанных с Азербайджаном. Подчеркнуто, что наша диаспора в Татарстане подарила библиотеке издания, отражающие азербайджанские реалии, историю и культуру.

Отметим, что в Казани состоялось 3-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Татарстаном и Азербайджаном.