В Берлине представлена концертная программа, посвященная 100-летию великого лидера Гейдара Алиева

При организации посольства Азербайджана в Германии и поддержке Фонда Гейдара Алиева в Азербайджанском культурном центре в Берлине была представлена концертная программа, посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает в среду Day.Az, в мероприятии приняли участие высокопоставленные представители государственных структур Германии, послы, представители СМИ, деятели науки и культуры, а также члены азербайджанской, турецкой и других общин, проживающих в Германии.

Сначала гости посмотрели фильм о великом лидере Гейдаре Алиеве.

Посол Азербайджана в Германии Насими Агаев в своем выступлении отметил, что общенациональный лидер Гейдар Алиев был глубоко образованным, смелым, решительно борющимся за свои принципы политиком с высоким национальным духом, великим государственным деятелем, вписавшим свое имя золотыми буквами в историю мира и Азербайджана. Он отметил, что именно благодаря мудрой и дальновидной политике общенационального лидера Гейдара Алиева Азербайджан избежал больших проблем, с которыми столкнулся в первые годы независимости, и вступил в период развития и подъема. Подчеркнув, что самой большой мечтой общенационального лидера Гейдара Алиева было восстановление территориальной целостности Азербайджана, Агаев отметил, что эта мечта воплотилась в жизнь в 2020 году под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева.

Выступивший на мероприятии депутат Милли Меджлиса (парламент), член рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Германия и руководитель департамента международных связей Фонда Гейдара Алиева Солтан Мамедов проинформировал участников о деятельности Фонда Гейдара Алиева, работе Фонда по сохранению нашего национального и культурного наследия и его популяризации в мире, а также различных проектах, реализуемых в сферах науки, образования, здравоохранения, мультикультурализма и других областях.

Председатель Азербайджано-германского форума Ганс-Эберхард Шлейер рассказал о роли Гейдара Алиева в построении и развитии отношений между Германией и Азербайджаном. Подчеркнув, что он придавал большое значение отношениям между этими двумя странами, Шлейер отметил динамичное развитие данных связей на современном этапе.

На состоявшемся затем концерте прозвучали произведения известных азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Фикрета Амирова, Асафа Зейналлы, Ниязи, Бахтияра Керимова, Гасана Рзаева, народные песни, а также произведения европейских композиторов в исполнении оркестра под управлением главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженного артиста Эйюба Гулиева, солистки Немецкой оперы на Рейне Марзии Гусейновой, заслуженных артистов - ханенде Тайяра Байрамова и тариста Сахиба Пашазаде, Берлинского филармонического камерного оркестра. В рамках мероприятия участники также ознакомились с выставкой, посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, и изданиями, посвященными великому лидеру.