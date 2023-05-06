В Гамбурге в рамках “Года Гейдара Алиева” состоялась встреча с азербайджанской общиной

В Гамбурге в рамках 100-летия со дня рождения основателя современного Азербайджанского государства, выдающегося политического и государственного деятеля Гейдара Алиева состоялась встреча с азербайджанской общиной.

Как передает Day.Az, во встрече принимали участие депутаты парламента земли Гамбург Али Рза Шимшек и Гюнгер Йылмаз, сотрудник посольства Азербайджана в Германии Ульви Нагиев, представители медиа, а также азербайджанской, турецкой, южно-азербайджанской и других общин.

На мероприятии, начавшемся с исполнения государственного гимна Азербайджана и почтения минутой молчания памяти всех, кто отдал жизнь за территориальную целостность нашей страны, был показан документальный фильм "Победители живут вечно", посвященный общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Поприветствовав участников встречи, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов подчеркнул исключительную роль Гейдара Алиева в закладке фундамента диаспорского строительства нашего государства, консолидации азербайджанцев мира как организованной силы, подробно говорил о диаспорском строительстве, осуществляемом на основании поручений Президента Ильхама Алиева, успешно продолжающего его политический курс, внимании и заботе нашего государства о проживающих за рубежом соотечественниках, направлениях многогранной деятельности комитета, функционировании в зарубежных странах 20 домов Азербайджана, 15 координационных советов, азербайджанских воскресных школах, организованных под такими названиями, как "Карабах", "Низами Гянджеви", IV Летнем лагере диаспорской молодежи, который будет проведен в нынешнем году в Нахчыване в рамках "Года Гейдара Алиева". Он привлек внимание к тому, что привязанность к Родине, национальная приверженность представляют большое значение в диаспорском строительстве, отметил важность взаимодействия азербайджанской, турецкой и дружественных общин и дал рекомендации в этом направлении.

На мероприятии выступили председатель Моста дружбы Германия-Азербайджан Халил Халилов, руководитель контрольно-ревизионной комиссии организации Расим Тагиев и другие. Oни рассказали о нынешнем положении нашей диаспоры в Гамбурге, проделанной на сегодняшний день работе.

Учитывая то, что Гамбург является одним из немецких городов, где проживает наибольшее число азербайджанцев, члены общины выступили с инициативой открытия в этом городе Дома Азербацджана, были проведены обсуждения в этом направлении.

Встреча завершилась проведением обмена мнениями, внесением предложений и ответами на вопросы.