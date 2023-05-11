В Страсбурге отметили 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева

По случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева Постоянным представительством Азербайджанской Республики при Совете Европы при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики 10 мая во Дворце музыки и конгрессов в Страсбурге был проведен концерт классической музыки.

Как сообщили Day.Az в Постоянном представительстве Азербайджанской Республики при Совете Европы, в концерте при участии народного артиста, ректора Бакинской музыкальной академии Фархада Бадалбейли (художественный руководитель), народной артистки Еганы Ахундовой (директор) и Бакинского камерного оркестра под управлением заслуженного артиста Фуада Ибрагимова (дирижёр) была представлена насыщенная музыкальная программа, состоящая из произведений выдающихся азербайджанских и европейских композиторов.

Помимо официальных лиц Совета Европы, в мероприятии приняли участие члены дипломатического корпуса в Страсбурге, представители местной общественности и академических кругов, члены азербайджанской диаспоры.